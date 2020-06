इचलकरंजीतील रस्ते यापुढे दीर्घकाळ टिकणार 

इचलकरंजी : येथील विकली मार्केट परिसरातील रस्त्याचे काम सुरू झाले असून यापूर्वीचा असलेला रस्ता जेसीबीच्या सहाय्याने उकरून पुन्हा मजबूत करण्याचे काम सुरू झाले आहे. हीच पद्धत शहरातील अनेक रस्त्यांच्या बाबतीत अवलंबण्याची गरज आहे. शहरात कोट्यवधी रुपयांची सुरू असलेली रस्त्याची कामे दर्जेदार पद्धतीने केल्यास नक्कीच यापुढील काळात शहरातील रस्ते दीर्घकाळ मजबूत राहण्यास मदत होणार आहे. शहरात रस्त्याची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहेत. शासनाने यासाठी तब्बल 100 कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यांतील 30 कोटींची कामे यापूर्वीच पूर्ण झाली आहेत. या रस्त्यांमध्ये अनेक मुख्य रस्त्यांचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर भागाभातील रस्ते याअंतर्गत डांबरीकरण करण्यात येत आहे. अनेक रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराकडेच विशिष्ट कालावधीसाठी राहणार आहे. शहरातील रस्त्यांचा विचार करता अनेक रस्ते यापूर्वी असलेल्या डांबरीकरणावरच पुन्हा केले आहेत. ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे केवळ दगडाने बुजवून त्यावर नव्याने रस्ता केला आहे. अशा ठिकाणी एक-दोन पावसाळ्यातच पुन्हा खड्डे पडतात. त्यानंतर या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती नियमित होतच नाही. कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार केलेल्या या रस्त्यांची अनेक वेळा काही महिन्यांतच दुरवस्था झाल्याचे पाहायला मिळते. वास्तविक शहरातील अनेक रस्ते मजबूत करून डांबरीकरण करण्याची गरज आहे. सध्या येथील विकली मार्केट परिसरात रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. यापूर्वी अनेक वेळा नगरपालिकेने खड्डे बुजविण्यापासून ते त्यावर पुन्हा डांबरीकरण करण्याची कामे केली आहेत. या परिसरात वारंवार पाणी साठून राहते. परिणामी केलेला रस्ता काही महिन्यांसाठीच सुस्थितीत असतो. त्यानंतर मात्र काही अवधीतच या रस्त्याची दयनीय अवस्था होते. आता मात्र हा रस्ता पूर्णपणे जेसीबीच्या सहाय्याने खोदून पुन्हा करण्यात येत आहे. पालिका प्रशासनाने गरजेच्या ठिकाणी अशा पद्धतीने रस्ते केल्यास शहरातील अनेक रस्ते दीर्घकाळ टिकतील व मजबूत राहतील. दृष्टिक्षेप

- शासनाकडून 100 कोटी मंजूर, 30 कोटींची कामे पूर्ण

- रस्ता उकरून पुन्हा मजबुतीकरण

- भागाभागातील रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार

- विशिष्ट कालावधीसाठी देखभाल, दुरूस्ती ठेकेदाराकडेच

