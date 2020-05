वादळी वाऱ्यात पाळण्यासह छप्पर उडाले अन्...

उत्तूर : दुपारी एक वाजता जोशी कुटुंब जेवण करून आपल्या घरात निवांत बसले होते. तीन माहिन्यांचे बाळ पाळण्यात होते. अचानक बाळ रडू लागले. मुलाची आई बाळाला पाळण्यातून काढून जमिनीवर बसून त्याला खेळवू लागली. अचानक वादळी वाऱ्याला सुरवात झाली. बघता बघता वारा जोशींच्या घरात शिरला. डोळ्यांदेखतच आड्याला बांधलेला पाळणा छपरासह उडून गेला. काळजात धस्स... करणारी ही घटना आरदाळ (ता. आजरा) या गावात घडली. या घटनेत बाळ सुखरूप राहिले; पण सुमन बाजीराव जोशी या गरीब विधवा महिलेच्या बेघर योजनेतून वर्षभरापूर्वी बांधलेल्या घराचे मोठे नुकसान झाले. सुमन जोशी या विधवा आहेत. आपला अपंग जावई, मुलगी व दोन नातू यांच्यासह या घरामध्ये राहतात. जावई नेताजी साठे हे एका हाताने अपंग आहेत, तर मुलगी चंद्रभागा ही बाळंतीण आहे. एक नातू सात वर्षांचा, तर दुसरा तीन महिन्यांचा. सुमन जोशी यांचे हे कुटुंब अतिशय गरीब असून ते मिळेल ती मोलमजुरी करून उपजीविका करते. सध्या लॉकडाउनमुळे त्यांच्यापुढे रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. वर्षभरापूर्वी त्यांना शासनाने बेघर योजनेतून घर बांधून दिले. मात्र, वादळी वाऱ्याने छप्पर उडून गेले. आता या घरावर पुन्हा छप्पर कसे घालायचे, त्यासाठी येणारा खर्च कसा करायचा, हा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. सध्या ते छप्पर नसलेल्या घरातच राहतात. मात्र पावसाला सुरवात होणार असल्याने उघड्यावर कसे राहायचे हा प्रश्‍न आहे. या हताश व निराधार कुटुंबाला घराचे छप्पर दुरुस्त करण्यासाठी समाजातील दानशूर व सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या व्यक्तींनी मदतीचा हात पुढे करावा, असे आवाहन शिवाजी गुरव यांनी केले आहे. संकटांची मालिका

सुमन जोशी या विधवा महिला आपल्या दोन मुलीसह राहतात. एका मुलीच्या पतीचे तीन महिन्यांपूर्वी अपघातात निधन झाले. दुसऱ्या जावयाचा उसाच्या रस काढणाऱ्या मशिनमध्ये हात सापडला. ते एका हाताने कायमच अपंग झाले. आता घराचे छप्पर उडून गेले. kolhapur

Web Title: The Roof Blown Off, With The Cradle, The Baby Is Safe Kolhapur Marathi News