गडहिंग्लजला खासगी जागेतच चालकांची "ट्रायल'

गडहिंग्लज : गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी चालक परवाना, वाहन नोंदणीसाठी आरटीओ विभागाकडून शिबिर होते. परंतु, त्यांना त्यासाठी हक्काची जागा आजअखेर मिळालेली नाही. परिणामी कडगाव रस्त्यासह खासगी जागेतच परवान्यासाठी चालकांची ट्रायल घ्यावी लागते. रस्त्याच्या दुतर्फा लागलेल्या वाहनांमुळे शिबिरादिवशी शासकीय विश्रामगृह परिसरात तोबा गर्दी पहायला मिळते. यामुळे आरटीओ शिबिराला हक्काची जागा कधी मिळणार, हा प्रश्‍न प्रत्येक शिबिरावेळी वाहनधारकांना पडतो. गडहिंग्लज हे उपविभागाचे ठिकाण आहे. चालक परवाना, नव्या वाहनांची नोंदणी, जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण आदी कामासाठी गडहिंग्लज, आजरा व चंदगडमधील वाहनधारकांना कोल्हापूरला जावे लागायचे. वाहनधारकांची संख्या वाढू लागल्याने त्यांच्या सोयीसाठी काही वर्षापासून येथे आरटीओंचे शिबिर होते. सुरूवातीला महिन्यातून एकदा होणारे हे शिबिर वाढत्या वाहन संख्येमुळे प्रत्येक आठवड्यातील शुक्रवारी होत आहे. उपविभागातील तिन्ही तालुक्‍यांसह कागलमधील बहुतांशी वाहनधारक शिबिरासाठी येथे दाखल होतात. सध्या शिबिर शासकीय विश्रामगृह परिसरात होते. कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणक व इतर साहित्य कार्यान्वित करण्यास विश्रामगृहातील एक खोली वापरली जाते. शिकाऊ व पक्‍क्‍या परवान्याच्या ट्रायलसाठी मुबलक जागा नसल्याने शिवराज महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या रोडवरील एका कोपऱ्यात आणि मुख्य रस्त्यावर ही कार्यवाही करावी लागते. तसेच चालक परवाना, वाहन नोंदणी, जुने वाहन नूतनीकरण, वाहनांची फेरफार नोंदणी आदीसाठी येणारी वाहने मुख्य नागनवाडी-गारगोटी रोडच्या दुतर्फा लागलेली असतात. यामुळे शिबिरादिवशी वाहतूक कोंडीचा त्रास सर्वांनाच सहन करावा लागतो. प्रत्येक आठवड्याला सरासरी 300 हून अधिक वाहने परवाना काढण्यासाठी येथे येतात. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे जागेअभावी यंत्रणेची पंचाईत होते. यामुळे शिबिरासाठी आता हक्काची जागा आवश्‍यक आहे. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. व्यापक जागेची गरज

वाहनधारकांची संख्या वाढू लागल्याने सध्याची गडहिंग्लजमधील जागा अपुरी आहे. चालकांचे ट्रायल सार्वजनिक रस्ता व खासगी जागेत घ्यावे लागते. शिबिरातील कामकाजाचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याने स्वतंत्र व व्यापक जागेची गरज आहे.

- रमेश सरनाईक, मोटार वाहन निरीक्षक कोल्हापूर संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: The RTO Has No Place In Gadhinglaj Kolhapur Marathi News