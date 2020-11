दिवाळी प्रदूषणमुक्तीसाठी "रग्बी'चे पाऊल  ; फटाके न वाजविण्याचा निर्धार 

कोल्हापूर : "सकाळ' आणि प्रशासनाच्या प्रदूषणमुक्त दिवाळी करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्हा रग्बी असोसिएशनने यंदा दिवाळीला फटाके न वाजविण्याचा निर्धार केला. तसे लेखी पत्र असोसिएशनने जिल्हा क्रीडा अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर साखरे यांना दिले. या वेळी असोसिएशनचे पदाधिकारी, खेळाडू उपस्थित होते.

"सकाळ'ने यंदाच्या वर्षीची दिवाळी प्रदूषणमुक्त करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. प्रशासनानेही प्रदूषणमुक्तीचा नारा दिला आहे.

या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्हा रग्बी फुटबॉल असोसिएशनने यंदाची दिवाळी फटाकेमुक्त आणि प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोनाचा वाढता संसर्ग, तसेच मानवीय प्रदूषणामुळे वातावरणात होणाऱ्या घातक बदलामुळे मानव जबाबदार राहतो.

यामुळे असोसिएशनने फक्त दिवाळीच नाही तर वर्षभर वायूप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी डॉ. साखरे यांनी खेळाडूंना मार्गदर्शन केले. प्रा राहुल लहाने यांनी प्रास्ताविक केले. क्रीडा अधिकारी बालाजी बरबडे, सचिन चव्हाण, जमादार, रग्बी प्रशिक्षक दीपक पाटील, श्रीधर निगडे, पृथ्वीराज पाटील, नीलम पाटील, पूजा कुंभार, कल्याणी पाटील, वैष्णवी पाटील, सायली पाटील, सानिका पाटील, स्वाती माळी, विनायक पवार, संकेत पाटील, गणेश मिसाळ, रोहित मुद्राळे, किरण मोरबाळे, करण शिंदे, सोमेश खाडे आदी उपस्थित होते.

