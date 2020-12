गडहिंग्लजमधील शाळेला मिळणार हक्काची इमारत

गडहिंग्लज : येथील पालिका शिक्षण मंडळाच्या दिनकरराव शिंदे विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आता हक्काचा निवारा मिळणार आहे. पालिका या शाळेसाठी सव्वा कोटीची सुसज्ज इमारत उभारणार असून, त्यातील दोनपैकी पहिल्या टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. चर्च रोडवरील आरक्षित जागेवर शाळेची टुमदार इमारत साकारणार आहे. यामुळे सात-आठ वर्षांपासून हक्काची इमारत नसलेल्या या विद्यालयाला "अच्छे दिन' येणार आहेत. या शाळेत पहिली ते सातवीचे वर्ग आहेत. पूर्वी ही शाळा लक्ष्मी मंदिर परिसरातील खोल्यांमध्ये भरायची. मंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी शाळेची इमारत पाडली. सुशोभीकरणानंतर पुन्हा तेथे इमारत बांधण्याच्या मुद्द्यावर ट्रस्टी, पालिकेत वाद झाला. यामुळे महादेव मंदिर आवारातील खोल्यांमध्ये शाळेचे कामकाज सुरू झाले. या खोल्याही धोकादायक स्थितीत असल्याने पुन्हा शाळेचे स्थलांतर पालिका मालकीच्या सुपर मार्केटमधील दुसऱ्या मजल्यावर झाले. सध्या येथेच अध्यापन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यालयातील मुलांना हक्काचा निवारा मिळत नव्हता. दरम्यान, ऍड. श्रीपतराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, उपनगराध्यक्ष महेश कोरी, बांधकाम सभापती नरेंद्र भद्रापूर, नगरसेवक व मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर, नगर अभियंता सुधीर पोतदार यांच्या प्रयत्नातून चर्च रोडवरील आरक्षित 66 गुंठे जागेत शाळेसाठी इमारत बांधण्याचा निर्णय झाला. यासाठी बांधकाम प्रिमियममधील 67 लाखांचा निधी खर्च होईल. शिंदे मास्तरांचा गौरव...

तालुक्‍याचे आद्य शिक्षक काळू सुतार यांचे दिनकरराव शिंदे हे विद्यार्थी होत. शिंदे मास्तरांनी 19 व्या वर्षी नूल (ता. गडहिंग्लज) येथे घरी शाळा सुरू केली. कालांतराने ही शाळा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाली. त्यानंतर शिंदे मास्तरांनी गडहिंग्लजला माध्यमिक शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राहणे व जेवणासाठी पुढाकार घेतला. विद्यार्थ्यांसाठी स्वत: शिंदे मास्तरांनी झोळी घेऊन धान्य गोळा केले. सुतार व शिंदे मास्तरांच्या कार्याची दखल घेऊन पालिकेने त्यावेळी दोघांच्या नावे शाळा सुरू केली. काळू मास्तरांचा पुतळा पालिकेने उभारला आहे. आता सुसज्ज इमारतीच्या माध्यमातून शिंदे मास्तरांच्या कार्याचा गौरव आणखीन वाढणार आहे. दुसऱ्या मजल्यासाठी पाठपुरावा

इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर आणखीन चार खोल्यांचे बांधकाम होईल. शाळेचा आराखडा सव्वा कोटीचा आहे. पहिल्या टप्पा पूर्ण होण्यापूर्वी दुसऱ्या मजल्याच्या बांधकामालाही मंजुरी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू राहणार आहे.

- स्वाती कोरी, नगराध्यक्षा संपादन - सचिन चराटी kolhapur



