प्रांताधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने शाळेला मिळाला रस्ता

चंदगड : तालुक्‍याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्तेच्या जोरावर नावलौकिक पावलेल्या नागनवाडी येथील संजय गांधी विद्यालयाकडे जाण्यासाठी रस्त्याचा प्रश्‍न क्‍लिष्ट बनला होता, परंतु प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घालून रीतसर रस्ता तयार करून दिला. शिक्षकी पेशात सेवाभावी वृत्ती जोपासणारे शिक्षक आणि त्यांच्या आज्ञेत वागणारे विद्यार्थी यामुळे गेली काही वर्ष शाळेच्या गुणवत्तेचा आलेख उंचावत आहे. दहावीच्या परीक्षेत याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते, मात्र शेकडो विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची वाटाडी असलेल्या या शाळेकडे जाण्यासाठी रस्ता नव्हता. सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. संतोष मळवीकर यांना ही बाब खटकली. त्यांनी प्रांताधिकारी पांगारकर यांच्या निदर्शनास आणले. त्यांनीही याची दखल घेत राजश्री पचंडी यांची या कामी नियुक्ती केली. रस्त्यासाठी ज्यांची जमीन घेण्यात येणार होती ते मारुती मिसाळ, दत्तात्रय धामणेकर, बिर्जे, झिलू गावडे, रमेश गावडे, सुरेश गावडे, सत्तार, बाबू गावडे यांना विश्‍वासात घेण्यात आले. त्यांनीही सहकार्याचा हात पुढे केला. त्यामुळे शाळेकडे जाणारा 8 फूट रुंद व 120 फूट लांबीचा रस्ता तयार झाला. तहसीलदार विनोद रणावरे, मंडल अधिकारी बापूसो देसाई, तलाठी सुधाकर देसाई, उपसरपंच रवींद्र बांदिवडेकर, सदस्य लहू गावडे यांच्या उपस्थितीत हा रस्ता करण्यात आला. प्रा. रमेश गावडे, मुख्याध्यापक भोगूलकर व इतर शिक्षकांचे सहकार्य लाभले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

