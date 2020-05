शाळा, वसतिगृहे ताब्यात घेणार 

कोल्हापूर : कोव्हिड विषाणूचा संभाव्य धोका पाहता महापालिकेने नियोजनाच्या स्तरावर महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. बोर्डिंग ताब्यात घेतली असून प्रसंगी शाळा, वसतिगृहे, मंगल कार्यालयांत व्यवस्था केली जाणार आहे. कोरोना रुग्ण अथवा लक्षणे आढळून आल्यास त्यासाठी पाचशे बेडची तयारी प्रशासनाने केली आहे. लॉकडाऊन शिथिलता आल्यानंतर रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता गृहीत धरून तयारी सुरू झाली आहे. परजिल्ह्यातून येणाऱ्या लोकांची जबाबदारी प्रभाग समितीवर असणार आहे. नगरसेवकांसह अन्य सदस्यांचा यात समावेश असेल. बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तीला होम क्वारंटाईन करायचे की इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करायचे याचा अधिकार समितीला असणार आहे. ज्या भागात दाटीवाटीची वस्ती आहे, तेथे परजिल्ह्यातून कुणी माघारी परतला तर इन्स्टिट्यूशनला क्वारंटाईन केले जाईल. महापालिकेच्या शाळात व्यवस्था केली जाणार आहे. कोरोना रुग्णांची, त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्यांची संख्या वाढल्यास संबंधितांना क्वारंटाईन केले जाणार आहे. संभाव्य तीस ते चाळीस हजार रुग्णांची संख्या गृहीत धरून नियोजन सुरू आहे. पाचशे बेडसाठी पहिल्यांदा विविध बोडिग ताब्यात घेतली जाणार आहेत. नंतर महापालिका शाळा तसेच गरज पडल्यास खासगी शाळा तसेच वसतिगृहे ताब्यात घेतली जाणार आहेत. लॉकडाऊन उठल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरणार आहेत. यातील एकाला जरी कोरोनाची लक्षणे दिसल्यास परिस्थिती गंभीर होणार आहे. परजिल्ह्यातून शहरात नेमके किती लोक येणा याचा आकडा अद्याप निश्‍चित झालेला नाही. बाहेरच्यांवर क्वारंटाई शिक्का

बाहेरून येणाऱ्यांवर क्वारंटाईचा शिक्का मारला जाईल. होम अथवा इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करून त्यांच्यावर 14 दिवस नियंत्रण ठेवले जाईल. कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढू लागल्यानंतर महापालिकेने घरोघरी सर्व्हे करून लोकांची माहिती घेतली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात कोरोनाच्या उपाययोजंसोबत क्वारंटाईनची व्यवस्था केली जाणार आहे. कोरोना रुग्ण अथवा क्वारंनटाईन रुग्णाला ठेवायचे म्हंटले की लोकांचा विरोध होतो. स्थानिक नगरसेवकांचे लोक ऐकतात. त्यामुळे नागरी वस्तीची काळजी घेऊन शाळाशाळांतून व्यवस्था करावी लागणार आहे.

