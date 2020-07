जिल्ह्यातील तीनशेंवर बॅडमिंटन खेळाडूंचा हंगाम वाया 

कोल्हापूर : कोरोनाचा वाढता प्रभाव आणि लॉकडाउनमुळे जिल्ह्यातील 300 वर बॅडमिंटन खेळाडूंचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. जिल्हा स्पर्धा आणि राज्य स्पर्धां अनिश्‍चित असल्यामुळे खेळाडूंची पुढची वाट खडतर झाली आहे. ऐन हंगाम निघून जात असल्यामुळे अनेक खेळाडूंचे नुकसान होणार आहे.

कोरोनाने जगाला घेरले आहे. काही देशांत खेळासाठी वेगळी आचारसंहिता बनवून स्पर्धाना प्रारंभ केला आहे, मात्र राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असल्यामुळे येथील स्पर्धांच्या वर अनिश्‍चिततेचे सावट आहे. स्पर्धा बंद असण्याचा फटका सांघिक खेळांसह वैयक्तिक खेळांना बसत आहे. इनडोअर गेम असणारा बॅडमिंटन खेळ यामुळे प्रभावित झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यात 500 हून अधिक खेळाडू तर स्पर्धात्मक पातळीवर खेळणाऱ्या 300 खेळाडूंचे भवितव्य प्रभावित झाले आहे. बंद असणाऱ्या सरावामुळे खेळाडूंच्या खेळावर परिणाम होत आहे. कोल्हापूर हे बॅडमिंटन खेळासाठी पोषक समजले जाते. येथे वर्षभरात विविध स्पर्धा होतात, मात्र सर्वाधिक महत्त्वाची जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशन आयोजित जिल्हा स्पर्धा आणि सेव्हन मॉर्निंग ग्रुपची राज्य स्पर्धा अनिश्‍चित आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन शक्‍य

या खेळात सोशल डिस्टंसिंग राखणे शक्‍य आहे. दोन खेळाडूंमधील अंतरदेखील जास्त असते. असे असल्यामुळे शासनाने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिल्यास त्याचे काटेकोर पालन करणे शक्‍य आहे. सरावासाठी उपलब्ध नसणारे कोर्ट यामुळे खेळाडूंचे मोठे नुकसान होत आहे. स्पर्धा होत नसल्या तरीही सतत सरावामध्ये असल्याखेरीज कामगिरीमधील सातत्य राखणे कठीण जात आहे.

- विनोद भोसले, संचालक, जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशन.

