कोल्हापूर : कोरोनामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना विविध दाखले मिळवण्यासाठी अडचणी आहेत. त्यातच ग्रामीण भागात एस.टी. सुरळीत नसल्याने प्रवासही बेभरवशाचा झाला आहे. त्यामुळे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने पॉलिटेक्‍निक प्रवेशप्रक्रियेसाठी मुदत वाढविण्याची विद्यार्थी आणि पालकांची मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर पॉलिटेक्‍निक प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी गुरुवार (ता. 10) अखेर मुदत आहे. 13 सप्टेंबरला कच्ची तर 18 सप्टेंबरला पक्की गुणवत्ता यादी जाहीर होणार आहे.

तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे केंद्रीय पद्धतीने पॉलिटेक्‍निक प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. यंदा 10 ऑगस्टपासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कोरोनामुळे या वर्षी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही संस्थेत न जाता इंटरनेट असणाऱ्या मोबाईल, कॉम्प्युटरवरून अर्ज भरण्याची सोय केली आहे; परंतु यासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले अद्याप विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झालेले नाहीत. उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, नॉन क्रिमिलेअर दाखला आदी कागदपत्रे मिळण्यास विलंब लागत आहे.

ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा बेभरवशाची आहे. दाखले, अर्ज भरण्यासाठी शहरात जावे तर एसटी सेवा सुरळीत नाही. अशा विचित्र कोंडीत अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज भरता आलेले नाहीत. शुक्रवारी (ता. 4) अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. दुसऱ्यांदा मुदत वाढविल्याने सर्वांचीच घालमेल थांबली आहे. विद्यार्थ्यांना गुरुवारअखेर http://poly20.dtemaharashtra.orgया संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावयाचे आहेत. 13 सप्टेंबरला जाहीर होणाऱ्या कच्च्या गुणवत्ता यादीवर 16 सप्टेंबरअखेर हरकत घेण्याची मुदत आहे. 18 सप्टेंबरला पक्की यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होईल. प्रवेश फेऱ्यांचे वेळापत्रक संकेतस्थळावर जाहीर होणार असल्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी परिपत्रकातून कळविले आहे. महसूल विभागाला सूचना

कोरोनामुळे महसूल विभागावर गेल्या पाच महिन्यांपासून ताण आहे. त्यातच अनेक ठिकाणी महा ई सेवा केंद्रे बंद आहेत. याचा फटका विविध दाखले मिळवताना बसत आहे. त्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील प्रत्येक पॉलिटेक्‍निक संस्थेच्या परिसरातील तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक मागवून या सर्व अधिकाऱ्यांशी वैयक्तिक संपर्क साधून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी सहकार्य करण्याची सूचना केली आहे.



