कोल्हापूर : अकरावी प्रवेशाची दुसरी फेरी 14 डिसेंबरपासून सुरू होत असून, 21 ते 23 डिसेंबर दरम्यान निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. त्याबाबतची माहिती अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीने पत्रकाद्वारे दिली आहे. दुसरी फेरी अशी : 14 ते 16 डिसेंबर - ज्या विद्यार्थ्यांना अर्जात बदल करायचा आहे. त्यांनी पूर्वीचा अर्ज संकेतस्थळावर लॉगिन करून रद्द करावा व नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरेखासह भरावा. ज्यांना अद्यापही रजिस्टर भाग एक व भाग दोन भरला नाही. त्यांनी ऑनलाईन अर्ज नव्याने भरावा. ज्यांना अर्ज रिजेक्टचा मेसेज आला असेल. त्या विद्यार्थ्यांनी त्रुटींची पूर्तता करून अर्ज सबमिट करावा. 17 ते 19 डिसेंबर : प्रवेश अर्ज छाननी व निवड यादी तयार केली जाईल. 21 डिसेंबर : www.dydekop.org संकेतस्थळावर व शहरातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या सूचनाफलकावर सकाळी दहा वाजता निवड यादी प्रसिद्ध होईल. 21 ते 23 डिसेंबर : निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील. हे पण वाचा - मोठी बातमी : कोल्हापुरात जानेवारीपासून होणार कोरोना लसीकरणाला सुरवात या विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत कोणतेही महाविद्यालय अलाॅट झाले नाही. त्यांना दुसऱ्या फेरीत निश्चित प्रवेश मिळेल. ज्यांना पहिल्या फेरीत महाविद्यालय अलाॅट झाले आहे. मात्र, ज्यांनी प्रवेश निश्चित केला नाही व ते भाग दोन अर्जात कोणताही बदल करणार नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांची नावे दुसर्‍या फेरीत आपोआप घेतली जातील. दुसरी फेरी अंतिम फेरी असेल. त्याद्वारे झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणताही प्रवेश समितीच्या वतीने केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

