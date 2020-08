सेवा रुग्णालयाला रुग्णांचा भार पेलवेना 

कोल्हापूर : सीपीआर रुग्णालय कोविड रुग्णालय झाल्याने येथे येणाऱ्या रुग्णांना इतर रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविले जाते. बहुंताश रुग्ण कसबा बावड्यातील सेवा रुग्णालयात जातात. त्यामुळे सेवा रुग्णालयावरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. रुग्णालयात बेड फक्त 50 आणि रुग्ण मात्र 200 अशी स्थिती आहे.

काल रात्री कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावर अपघात झाला. लगेचच स्थानिकांनी 108 रुग्णवाहिकेला पाचारण केले. रुग्णवाहिका जखमींना घेऊन सेवा रुग्णालयात गेली. अपघातातील जखमींची परिस्थिती गंभीर होती. सेवा रुग्णालयात एकही बेड शिल्लक नसल्याने या जखमींना पुन्हा खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण, असे अनेक प्रसंग सेवा रुग्णालयात घडत आहेत.

कोणत्याही ठिकाणी अपघात झाला, सर्पदंश झाला की जखमींना सेवा रुग्णालयात नेले जाते. दररोज ही संख्या शेकडोंच्या घरात असते.

या रुग्णांवर उपचार करताना सेवा रुग्णालयाच्या प्रशासनाची दमछाक होते.

कोरोनामुळे सीपीआरसह खाजगी रुग्णालये फुल्ल झाली आहेत. स्थानिक पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्ण घेत नसल्याचे चित्र आहे. त्यात गावागावांत काही डॉक्‍टरनांही कोरोना संसर्ग झाल्याने तेथील उपचार बंद झाले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांची हेळसांड होत आहे. एखाद्या गंभीर रुग्णाला गावातून कोल्हापूरला नेण्याचे सुचविले जातात. सीपीआरमध्ये इतर रुग्णांना प्रवेश नाही. खासगी दवाखान्यांत होणारा भरमसाठ खर्चामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना सेवा रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो. सीपीआर कोविड रुग्णालय झाल्याने सेवा रुग्णालयाकडे रुग्णांचा ओघ वाढला आहे. त्यांना योग्य उपचार देण्यासाठी सेवा रुग्णालयाचे सर्व डॉक्‍टर्स, नर्सेस प्रयत्नशील आहेत.

- डॉ. उमेश कदम, अधीक्षक, सेवा रुग्णालय

