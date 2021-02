कळंबा कारागृहात लवकरच सुरू होणार सर्व्हिसिंग सेंटर

कोल्हापूर - कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर बंदीना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे नवे साधन मिळावे, या उद्देशाने कळंबा कारागृहात सर्व्हिसिंग सेंटर साकारण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. यातून रॅंम्प व बोरिंग साकारण्यात येणार आहे. रागाच्या भरात हातून घडलेल्या चुकीने गुन्हेगार चार भिंतीच्या आत अडकतो. घर नातलगांपासून दूर असलेल्या या बंदीच्यातील मानसिकता खचली जाते. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर हा समाज आपल्याला स्वीकारेल का? हाताला काम मिळेल का? घरच्यांचा जबाबदारी पेलू शकू का? असे अनेक प्रश्‍नांच्या गर्तेत सापडतो. त्याची मानसिकता खचण्याची शक्‍यता असते. त्यासाठी कारागृह प्रशासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यांच्यातील चांगल्या गुणांची जाणीव त्यांना करून दिली जाते. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर ते स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील अशा गोष्टी त्यांना शिकवल्या जातात. याचाच एक भाग म्हणून येथे सध्या शेतीसह, सुतार, लोहारकाम, बेकरी व्यवसाय, फौंन्ड्री व्यवसात कारागृहातील बंदीना काम करण्याची संधी दिली जाते. याचबरोबर आता बंदीना सर्व्हीसिंग सेंटरचेही काम करण्याची संधी लवकर उपलब्ध होणार आहे. सुरवातीला खुल्या बंदीचा विचार यासाठी केला जाणार असून किमान 15 बंदीना हे सर्व्हिसींग सेंटरमध्ये काम करून अनुभव घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. हे पण वाचा - ब्रेकिंग - पन्हाळा गडाशेजारील पावनगडावर सापडले तोफगोळे कारागृहात सध्या कॉन्प्रेसरसह अन्य साहित्य उपलब्ध झाले आहे. सर्व्हिसींग सेंटरसाठी वाहने धुण्यासाठी लागणारा रॅंम्प व हे सर्व्हिसींग सेंटरसाठी चार लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याच्या मंजुरीनंतर कारागृहाच्या दर्शनी भागासमोर हे सेंटर साकारण्यात येणार आहे. नागरिकांनाही अल्पदरात ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

