सात आरोग्य केंद्रांकडे ऍम्ब्युलन्स नसल्याने रुग्णांची कुचंबणा 

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची 76 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत, मात्र यातील सात आरोग्य केंद्रांकडे वाहनेच नाहीत. पाच केंद्रांकडील वाहनांची वापराची मुदत संपली आहे, तर सरुड आणि पार्ले तर्फ ठाणे आरोग्य केंद्रांना वाहनच मिळालेले नाही. असे असले तरी शिक्षकांनी दिलेली ऍम्ब्युलन्स मात्र धूळ खात पडली आहे. ती कोणत्या आरोग्य केंद्राला द्यायची याचा निर्णय अजून झालेला नाही.

जिल्हा परिषदेच्या 76 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला आरोग्याची सुविधा दिली जाते. गरोदर स्त्रिया, अत्यवस्थ रुग्णांसह उपचार आवश्‍यक रुग्णांना नेण्यासाठी ऍम्ब्युलन्सचा वापर केला जातो. तसेच होणारे लसीकरण, आरोग्य शिबिरे, औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी या वाहनाचा वापर केला जातो; मात्र सध्या मलिग्रे, वडणगे, वाटंगी, केखले, तारळे या आरोग्य केंद्रांकडे ऍम्ब्युलन्स नाही. यांना दिलेली वाहने कालबाह्य झाली आहेत, मात्र कोरोनाच्या काळात वाहन नसल्याने रुग्णांची हेळसांड होत आहे.

वडणगे आरोग्य केंद्राचे वाहन कालबाह्य होऊन बरीच वर्षे झाली आहेत. त्यांनी सतत ऍम्ब्युलन्सची मागणी केली आहे. मध्यंतरी सीएसआर निधीतून दोन ऍम्ब्युलन्स घेतल्या. त्यांचे वितरण चंदगड येथे केले. आमदार फंडातूनही तालुक्‍यांना ऍम्ब्युलन्स घेतल्या मात्र ज्या आरोग्य केंद्रांना ऍम्ब्युलन्सी गरज आहे, त्यांना मात्र वाहनापासून वंचित राहावे लागते. वडणगेप्रमाणेच इतर आरोग्य केंद्रांनीही ऍम्ब्युलन्सची मागणी केली आहे, मात्र वाहन खरेदीवर बंदी असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. वास्तविक जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढणे आवश्‍यक होते, मात्र याकडे पाहण्यास कोणाला वेळच नसल्याचे दिसते.

- कोमल मिसाळ, जि. प. सदस्या. भेट दिलेली ऍम्ब्युलन्स धूळ खात

कोरोना काळात सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने एक ऍम्ब्युलन्स जिल्हा परिषदेला भेट दिली आहे, मात्र दोन आठवड्याहून अधिक काळ हे वाहन जिल्हा परिषदेत धूळ खात पडले आहे. जर हे वाहन एखाद्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला दिले असते तर गोरगरीब रुग्णांसाठी वापर झाला असता.



