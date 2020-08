उत्तर कार्यात झाले सहभागी अन् डॉक्टरसह सहा जणांना कोरोनाची बाधा 

कसबा बीड(कोल्हापूर) - बहिरेश्वर (ता.करवीर) येथे गुरुवारी एका मयत महिलेच्या उत्तर कार्यात सहभागी झालेल्या सहा नातेवाईकांचा आणि त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरचा कोरोना अहवाल शनिवारी रात्री पॉझिटिव्ह आल्यामुळे गावात एकच खळबळ उडाली आहे. बहिरेश्वर येथे एक वयस्कर मयत महिला मयत झाली होती. तीचे उत्तर कार्याय गुरूवारी होते. त्यामध्ये सर्व नातेवाईक सहभागी झाले होते. त्यामध्ये म्हारूळ येथील महिलेला ताप आल्यामुळे स्थानिक डॉक्टरांच्या कडे उपचार केले होते. पण ताप कमी न झाल्यामुळे सदर महिलेची कोरोना चाचणी केली असता ती पॉझिटिव्ह आली. त्यामुळे सर्वच नातेवाईकांची भितीने गाळण उडाली. हे पण वाचा - या गावात नाही एकही बेरोजगार तरूण; या व्यवसायातून बनविली गावाची ओळख सहभागी महिलांचे स्वॕब घेतले होते. त्यामध्ये आरे येथील एक महिला, पासार्डे येथील दोन महिला, बहिरेश्वर येथील एक महिला व एक पस्तीस वर्षीय तरूण व स्थानिक डॉक्टर असे सात जणांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली. बाधितांना कुरुकली येथील कोविड सेंट्रर मध्ये औषधोपचाराठी दाखल करण्यात आले. स्थानिक वैद्यकिय प्रशासन व कोरोना दक्षता समिती मार्फत गावात स्वच्छता व औषध फवारणी करण्यात आली. संपादन - धनाजी सुर्वे

