माय मला घरी पाठव गं... गेली चार महिने अडकून होती नाशिकची आज्जी ; आज अखेर ती रवाना झाली...

जोतिबा डोंगर - नाशिक भागातील एक सत्तर वर्षाची वयोवृध्द आजी मार्च महिन्यात महालक्ष्मी, जोतिबा देवाचे देवदर्शन घेण्यासाठी रेल्वेने कोल्हापुरात आली होती. लॉकडाऊन होण्यापूर्वी तिने सर्व देवदेवतांचे दर्शन करून घेतले आणि गावी माघारी जाण्यासाठी निघाली तेवढयात कोल्हापूर जिल्हा कोरोनामुळे लॉकडॉऊन झाला. आजीने जोतिबा डोंगर पायवाटेतून कुशिरे गाव गाठले तो पर्यंत अंधार झाला होता आणि तिने हनुमान मंदिरात असरा घेतला. तिला कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे ‍चार महिने कुशिरे (ता.पन्हाळा) येथे राहण्याची वेळ आली. या आजीचे नाव श्रीमती किसनाबाई गणेश चकोर रा.निराळी ता.सिन्नूर ‍जि.नाशिक येथील त्या रहिवासी आहेत. गावी सोडण्याची विनविन्या करु लागली 'माय मला घरी पाठव गं...' अशा विनवण्या आजी गेल्या चार महिन्यापासून गावातील आया बायांना करत होती. पण कोरोना संसर्ग आणि लॉक डाऊन मुळे अडचणी येत होत्या. आज आजीला तिच्या मुलीकडे खालापूर जि.रायगड येथे पाठविण्यात आले.तिच्या मुलीकडे पाठविण्यासाठी तलाठी सौ. सुवर्णा कराड, तहसील यंत्रणा , दक्षता समिती ग्रामस्थ यांचे विशेष सहकार्य लाभले. मार्च महिन्यात आलेल्या या आजीला गाव परका व माणसं परकी होती. आजी भेदरलेल्या आवस्थेत होती. तिला आणून गावातील हनुमान मंदिरात सोडले. ग्रामस्थांनी तिला धीर दिला. शेजारी पाजारी असणाऱ्या महिल्यांनी तिच्या आरोग्याची काळजी घेतली. दक्षता समितीने तिच्या जेवणाची व्यवस्था केली. तलाठी सुवर्णा कराड यांनी दररोज आपल्या जेवणाच्या डबा तिला खाऊ घातला. दिड महिन्यापासून आजीची घालमेल फार वाढली.ती सारखी आपल्या गावी सोडण्याची विनविन्या करु लागली पण जिल्हाबंदी असल्यामुळे अडचणी येत होत्या. तलाठी सौ.कराड यांनी तिला विश्वासत घेऊन ‍तिची कौटुबिक माहिती घेतली. ‍तिच्या मुळ गावी महसूल यंत्रने मार्फत शोध घेतला व ‍तिच्या मुलीचा दुरध्वनी क्रमांक मिळविला. या आजीने आपल्या मुलीबरोबर मोबाईलद्वारे संभाषण केले. त्यानंतर आजी निवांत राहिली. वाचा - गावात युवकांचा 'तो' आयडॉल... पोलिस खात्यातील युवक काल कोरोना पॉझिटिव्ह तर आज निगेटिव्ह... उद्यापासून जिल्हा बंदी असल्याने तिला आज पाठविण्यासाठी दक्षता समिती, तलाठी , तहसिलदार यांनी ई - पास काढून चारचाकी मोटारगाडीने तिच्या गावी जाण्याची व्यवस्था केली. कुशिरे सरपंच अनुराधा घोरपडे, पोलीस पाटील संदीप माळवी, ग्रा.पं.सदस्य संतोष साबळे व सर्व कर्मचारी यांनी या वेळी मदत केली. कुशिरे येथील या वृध्द महिलेचा ग्रामस्थांनी चार महिने सांभाळ केला. तिच्या जेवणाची व राहण्याची व्यवस्था केली. या वृध्द महिलेला ‍तिच्या कुटुंबीयाकडे पाठविण्यासाठी पन्हाळा तहसीलदार रमेश शेंडगे, निवासी तहसीलदार कौलवकर, मंडल अधिकारी दाणी व तलाठी सौ. सुवर्णा कराड यांचे विशेष सहकार्य लाभले. आजीने आपल्या अश्रूतून मदत केलेल्या लोकांचे हात जोडून अभार मानले .

कुशिरे ता.पन्हाळा गावातील ग्रामस्थांनी चार महिने या आजीचा चांगल्या प्रकारे सांभाळ करुन माणुसकीचा आदर्श दाखवून दिला. मी फोन द्वारे या आजीचा शोध लावून तिच्या मुलीशी बोलणे करुन दिले. आज तिला आम्ही महसुल यंत्रनेमार्फत तिच्या मुलीकडे मोहपाडा ता.खालापूर जि. रायगड या ठिकाणी चारचाकी वाहनातून पाठविले. आजीनेही आश्रुतून सर्वांचे ऋण व्यक्त केले. - सुवर्णा कराड, तलाठी

