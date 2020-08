भरवस्तीत तिने घरातच मांडले दारूचे दुकान

कोल्हापूर ः साळोखेनगरातील महादेवनगरी परिसरात वाहनातून आणलेल्या मद्याचा घरात साठा करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या महिलेसह दोघांना ताब्यात घेतले. दोघांकडून 64 हजारच्या मद्यासह टेंपो व मोटार असा सात लाखांहून अधिकचा मुद्देमाल जप्त केला. गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे अशी शिवानी युवराज कुरणे, ओंकार राजेंद्र साळोखे (शिवाजी पेठ) अशी आहेत.

पोलिसांनी दिलेली माहिती, साळोखेनगर महादेवनगरी येथील भाड्याच्या घरात विक्रीसाठी मद्याचा साठा केला जात असल्याची माहिती जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रमोद जाधव यांना मिळाली. त्यांनी गुन्हे शोध पथकाला पाचारण केले. पोलिसांनी दुपारी येथे सापळा रचला. येथे महिला व तरुण बेकायदेशीररीत्या गोवा बनावटीचे मद्य टेंपो व मोटारीतून घरात साठा करण्याचा प्रयत्न करीत होते. दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दोघांनी आपली नावे शिवानी कुरणे व तिचा भाऊ ओंकार साळोखे असल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडून 64 हजार 130 रुपये किमतीचा मद्यसाठा आणि टेंपो व मोटार असा एकूण 7 लाख 14 हजार 130 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई उपनिरीक्षक योगेश पाटील, अंजना फाळके, कर्मचारी विजय कोळी, अनिल ढवळे, प्रकाश संकपाळ, रमेश डोईफोडे, परशुराम गुजरे, सचिन देसाई, योगेश गोसावी, प्रदीप पाटील, संदीप बेंद्रे, शाहू तळेकर, साक्षात्कार पाटील, उत्तम गुरव यांनी केली.

