न काढलेल्या कर्जाची नोटीस पाहून त्या हबकल्याच

कोल्हापूर ः खोटी कागदपत्रे, स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे कर्ज नावे टाकून थकबाकीच्या नोटिसा पाठविल्या प्रकरणी शिराळा (सांगली) येथील बॅंकेविरोधात शाहूपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल करून तो शाहूवाडी पोलिसांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरा पर्यंत सुरू होती. याबाबतची तक्रार नंदा पाटील यांनी दिली. पोलिसांनी दिलेली माहिती, नंदा पाटील यांचा कधीही बॅंकेशी संपर्क आला नाही. त्यांनी कर्जाची लेखी अगर तोंडी मागणी केली नाही. तरीही शिराळा (सांगली) येथील बॅंकेकडून थकबाकी संदर्भात नोटीस आली. त्यात 28 मार्च 2018 ला त्यांनी बॅंकेकडून दोन लाखांचे पाच वर्षे मुदतीने कर्ज घेतले. त्याची व्याजासह 2 लाख 89 हजार 871 रुपये थकबाकी आहे. ही रक्कम 15 दिवसांत भरावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा मजकूर होता. नोटीस पाहून पाटील कुटुंबाला धक्काच बसला. अशाच नोटिसा जामिनदारांनाही होत्या. चौकशीसाठी पाटील दाभोळकर कॉर्नर येथील संबधित बॅंकेच्या शाखेत गेल्या. तेथे त्यांना हे कर्ज खाते सरूड (ता. शाहूवाडी) येथील बॅंकेच्या शाखेत असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत त्यांनी बॅंकेच्या प्रशासकांशी फोनवरून संपर्क साधला. त्यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार देण्यास सांगितल्याचे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान अशाच पद्धतीच्या नोटिसा सात महिलांना आल्या होत्या. त्यांनीही तक्रारी शाहूपुरी पोलिसात दिल्या. त्यानुसार झालेल्या फसवणुकीबाबत गुन्हा दाखल करून तो शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया पोलिस ठाण्यात सुरू होती. संपादन - रंगराव हिर्डेकर

