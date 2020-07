काजूच्या फॅक्टरीत काम करत तिने बारावीला मिळवले ८६% मार्क ; निकाल पाहायला मोबाईल ही नव्हता जवळ...

उतूर (कोल्हापूर) - गुरुवारी बारावीचा निकाल... सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधले होते ते निकाल दाखवणाऱ्या वेबसाईट वरती. प्रत्येक जण आपला निकाल पाहण्यासाठी उत्सुक, आतुर आणि थोडा बेचैन होता. प्रत्येकाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. निकालाची वेळ जवळ आली तस तसे त्यांचे मन अजूनच धास्तावत होते. १ वाजता सगळ्यांची एकच गडबड उडाली प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या अँड्रॉईड मोबाईल वर निकाल पाहू लागला. आनंदोत्सव साजरा करू लागला. मात्र जिच्याकडे मोबाईलच नाही तिच्या मनाची मात्र घालमेल सुरु होती. किती मार्क पडले असतील ? काय झालं असेल ? मनात ठरवलेली तितकी मार्क पडली असतील का ? पण कसा बघायचा निकाल. मोबाईल तर आपल्याकडे नाही. मैत्रिणीला सीट नंबर दिलाय तिचा पण पत्ता नाही. असे असंख्य प्रश्न तिच्या मनात घोळत होते. एवढ्यात ती मैत्रीण दिसली आणि लांबूनच तिने तुला ८६% मार्क पडले असं सांगितलं अन् तिच्या आनंदाला पारावर उरला नाही. कारण या यशाल तिच्या कष्टाची किनार होती.काजूच्या फॅक्टरीत काम करीत अभ्यास करुन मिळवलेले हे यश होतं. या यशस्वी मुलीचे नाव आहे सानिका आनंदा लाड. वाचा - महाराष्ट्रात पूर्वी शेतातील व बांधावरची झाडे शेतकऱ्यांच्या मालकीची नव्हती ; बापूंमुळे ती शेतकऱ्यांच्या मालकीची झाली... उतूर (ता.आजरा) येथील इंदिरानगर येथे राहणा-या सानिकाची घरची परिस्थीती बेताची. आई दुस-याच्या शेतात मजूरीसाठी जाते.वडील गवंड्याच्या हाताखाली काम करतात.मात्र सानिकाने आपल्या परिस्थितीचा कधी बाऊ केला नाही. सकाळी कॉलेज झाले की जवळच असणा-या काजू फॅक्टरीत जायचे. काजू आणायचे आणि ते बियाचे टरफल काढून परत द्यायचे, यातुन मिळालेल्या पैशाचा तिच्या शिक्षणाला व कुटूंबाला हातभार लागायचा असा तिचा दिनक्रम. टरफल सोलता सोलताच अभ्यास सुरु असायचा. वर्षभर झालेला अभ्यास आणि परिक्षेत सोडवलेले पेपर यामुळे आपल्याला ८५ % टक्के मार्क मिळतील अशी तिची अपेक्षा होती. निकाल लागला आणि तिला ८६.६१ % गुण मिळाले. सानिकाला दहावीला ८४ % गुण होते. तिच्या बरोबरच्या मैत्रिणी सायन्स शाखेला गेल्या. सायन्स शाखेसाठी १२ कि.मी. असलेल्या गडहिंग्लजला जावे लागणार होते. मात्र आर्थिक परिस्थिती आणि याबरोबर घराला हातभार म्हणून सुरु केलेले काजूचे काम याचा मेळ बसत नसल्यामुळे तिने उत्तूर ज्युनिअर कॉलेजला वाणिज्य शाखेला प्रवेश घेतला.वाणिज्य शाखेत शिकत असताना तिला साहित्य या विषयात अधिक रुची जाणवू लागली ती अधून मधून कविता पण करू लागली.आता पुढच्या वाटचालीमध्ये तिला एमपीएससी/यूपीएससी या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करायचा आहे. तिला आता मार्गदर्शनाबरोबर आर्थिक मदतीची गरज आहे.

दानशुर व्यक्ती अथवा संस्थानी मदत केली तर एक महिला अधिकारी निर्माण होणार आहे. संपादन - मतीन शेख

