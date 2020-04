कोरोनाच्या लढाईत शिवाजी विद्यापीठ अग्रेसर 

कोल्हापूर : "कोरोना'चा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या बरोबरीने शिवाजी विद्यापीठ कार्यरत आहे. क्वारंटाईन, समुपदेशन याद्वारे विद्यापीठाने या लढाईत सहभाग घेतला असून भविष्यातही अशा प्रकारे कार्यरत राहू, असे आश्‍वासन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी आज राज्यापाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना दिले. व्हिडिओ कॉंन्फरन्सद्वारे (व्हीसी) त्यांनी एकमेकांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. राज्यपाल कोश्‍यारी यांनी आज राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी संवाद साधला. यावेळी कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले,""विद्यापीठातील हॉस्टेल क्वारंटाईनसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या शिवाय एनएसएसचे दोनशे विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून प्रशासनाला मदत करत आहेत. या शिवाय आणखी कोणतीही जबाबदारी विद्यापीठ उचलेल.'' यावेळी कोश्‍यारी यांनी परिक्षांची आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाची माहिती घेतली. परीक्षा समिती नेमण्यात आली असून. त्यांच्या अहवालानंतर परीक्षेच्या तारखा ठरवण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. शिवाजी विद्यापीठाच्या कामाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, परीक्षा नियंत्रक डॉ. गजानन पळसे, उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे हे उपस्थित होते. "कोरोना' परीक्षण लॅब

शिवाजी विद्यापीठात कोरोना परीक्षण करणारी लॅब उभारण्याचा मनोदय कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासन आणि आरोग्य विभागाकडे दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठात लॅबची उभारणी केल्यास अहवाल प्राप्त होण्याचा कालावधी कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Shivaji University advance in the battle of Corona