शिवराज्याभिषेक समितीचे पदाधिकारी शुक्रवारी रायगडकडे रवाना होणार

कोल्हापूर : दुर्गराज रायगडावर साधेपणाने शिवराज्याभिषेक साजरा करण्यासाठी अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक समितीचे पदाधिकारी उद्या (ता. 5) रवाना होत आहेत. समितीचे मार्गदर्शक खासदार संभाजीराजे छत्रपती व यौवराज शहाजीराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय नियमांचे पालन करून राज्याभिषेकाचा सोहळा होईल. त्याचे फेसबूकद्वारे प्रक्षेपण केले जाणार आहे.

दरम्यान, "छत्रपती शिवाजी महाराज मनामनात शिवराज्याभिषेक घराघरात,' संकल्पनेनुसार प्रत्येक शिवभक्ताने घरोघरी राज्याभिषेकाचा सोहळा साजरा करावा. तसेच स्वदेशी जातीचे रोपटे लावावे, असे आवाहन संभाजीराजे यांनी केले आहे.

यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे सारे जग चिंतेत आहे. भारतात कोरोनाचे रूग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा कहर कमी झालेला नाही. काही जिल्हे रेड झोन झाले असून, कोरोनाचे संकट थोपविण्यासाठी गर्दी टाळणे, तोंडाला मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे, सॅनिटायझरने हात वारंवार धुणे आवश्‍यक आहे. संभाजीराजे यांनी सोहळ्याबाबत समितीचे पदाधिकारी, शिवभक्त, दुर्गप्रेमी संघटनांच्या सदस्यांशी चर्चा करून यंदाचा सोहळा साधेपणाने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार उद्या (ता. 5) संभाजीराजे व शहाजीराजे मोजक्‍या कार्यकर्त्यांसमवेत गडाच्या दिशेने रवाना होत आहेत. घरासमोर भगवा ध्वज लावावा

राज्याभिषेकादिवशी प्रत्येक शिवभक्ताने घरासमोर भगवा ध्वज लावावा, शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेचे पूजन करावे, शिवचरित्राचे वाचन करावे. त्याचबरोबर आंबा, तामण, फणस, जांभूळ, साग, हिरवा चाफा, तुळस, कडिपत्ता, मोगरा, चमेली, ओवा, पुदिना, कोरफड, शेवगा, मोहा, पांगारा, पळस, करंजची रोपटी लावावीत, असे आवाहनही संभाजीराजे यांनी केले आहे. कार्यक्रमाचा नियोजन असे.

शुक्रवार (ता. 5 जून) ः गडपूजन, शस्त्रपूजन, मर्दानी खेळ, गतवर्षीच्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची चित्रफित फेसबूकवरून प्रसारण, गडदेवता शिर्काई देवाची गोंधळ

* शनिवार (ता. 6) ः ध्वजपूजन, ध्वजवंदन, युवराज संभाजीराजे छत्रपती व यौवराज शहाजीराजे छत्रपती यांच्या हस्ते शिवछत्रपतींच्या उत्सव मूर्तीचे राजसदरेवर आगमन

-युवराज संभाजीराजे व शहाजीराजे यांच्या हस्ते मेघडंबरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यावर सुवर्ण नाण्यांचा अभिषेक

- संभाजीराजे यांचे मार्गदर्शन, होळीच्या माळावरून जगदिश्‍वर मंदिराकडे प्रस्थान, जगदीश्‍वराचे दर्शन व शिवछत्रपतींच्या समाधी स्थळास अभिवादन



