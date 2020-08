दीड वर्षांनी पुन्हा धक्कादायक प्रकार; काळे धंदेवाल्यांचे वाढले धाडस 

कोल्हापूर : पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची जशी चर्चा सुरू झाली, तसे काळे धंदेवाल्यांनी पुन्हा आपले बस्तान बसविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कारवाईवेळी थेट पोलिसांवर हल्ला करण्याचा धक्कादायक प्रकार दीड वर्षांनी पुन्हा घडला. काळे धंदेवाल्यांचे वाढणारे हे धाडस वेळीच मोडून काढण्याची गरज आहे. पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी पदभार घेतल्यानंतर मटका, जुगार, हातभट्टया अशा अवैध धंद्ये मोडून काढले. तत्कालीन प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक पोलिस अधीक्षक ऐश्‍वर्या शर्मा यांनी यादवनगरातील संशयित मुल्लाच्या मटका अड्डयावर छापा टाकला होता. त्यावेळी त्याच्या समर्थकांनी पोलिसांवर हल्ला केला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल डॉ. देशमुख यांनी संबधितांवर मोका अंतर्गत कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार एक दोन नव्हे तर 42 जणांवर मोका अंतर्गत कारवाई केली. शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांनी कोल्हापुरातील मटक्‍याचे सांगली, सातारा, पुणे, मुंबई, गुजरात कनेक्‍शनचा पर्दाफाश करत काळेधंदेवाल्यांना हादरा दिला.

कोल्हापूर पोलिस मार्चपासून कोरोना लढाईत अव्याहतपणे काम करत आहे. दैनंदिन कामाबरोबर गुन्हेगारीवर अंकूश, गुन्ह्यांचा तपास आणि सण उत्सवातील शासनाच्या नियमावलीची काटेकोर अमंलबजावणीचे काम करत आहेत. हे काम करताना पोलिसांचा वारंवार नागरिकांचा संपर्क येत असल्याने सुमारे शंभर जणांना कोरोनाची बाधा झाली. जिल्ह्यात कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची चर्चा महिनाभरापासून सुरू आहे. तसे काळेधंदेवाले सक्रीय झाले. दोन महिन्यात पोलिसांनी मटका, जुगार अड्डावर केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले. सुभाषनगरातील उघड्यावर सुरू असणाऱ्या मटका अड्डयावर कारवाई करताना तिघांनी थेट पोलिसांना शिवीगाळ करत त्यांच्यावर दगडफेकीचा प्रकार केला. पोलिसांनी दोन महिन्यात केलेल्या कारवाई

* विक्रमनगरातील महिलांचा जुगार अड्डयाचा पर्दाफाश

* राजेंद्रनगरात महिलांसह नऊ जणांकडून 20 हजाराचा मुद्देमाल जप्त

* रिंगरोड फुलेवाडी येथे मोबाईलवर मटका घेण्याचा प्रकार उघड

* सुभाषनगरातील तीन पानी जुगार अड्डा उद्धवस्त

