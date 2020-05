कोल्हापुरात समविषम तारखेस दुकाने सुरु राहणार

कोल्हापूर : लॉकडाउनमध्ये 31 मे पर्यंत वाढत केल्याने शहरातील व्यापारी आस्थापने (शॉपींग मॉल व शॉपींग कॉम्लेक्‍स मधील अत्यावश्‍यक सेवा सोडून ) रस्त्याच्या पूर्व आणि दक्षिण बाजूची दुकाने (आस्थापने) सम तारखेस पुर्वीप्रमाणेच सुरु राहतील व त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या पश्‍चिम आणि उत्तर बाजूची दुकाने (आस्थापने) विषम तारखेसच सरु राहतील, असे पत्रक कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍन्ड इंडस्ट्रीजने प्रशासन व व्यापारी प्रतिनिधी यांचेमध्ये चर्चा होवून मान्यता मिळाली. त्याप्रमाणे शहरातील आस्थापने (औषध दुकाने सोडून) रस्त्याच्या पूर्व आणि दक्षिण बाजूची दुकाने (आस्थापने) सम तारखेस सुरु राहतील व त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या पश्‍चिम आणि उत्तर बाजूची दुकाने (आस्थापने) विषम तारखेस सरु राहतील. दुकानदारांसाठीचे नियम

मालकाने व कर्मचाऱ्याने तोंडाला मास्क लावणे अत्यावश्‍यक आहे.

दुकानाबाहेर एक मीटरच्या अंतराने चौकोन आखावेत, मास्क लावलेल्या ग्राहकांना सॅनिटायझर देवूनच दुकानामध्ये प्रवेश देणे.

काऊंटर व ग्राहक यांचेमध्ये देखील एक मिटरचे अंतर ठेवण्यासाठी दोरी अथवा टेबल ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

दुकान नेहमी सॅनिटायझर करुन स्वच्छ ठेवणे.

सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सेतू ऍप डाऊनलोड करुण घेणे.

प्रत्येक दुकानदाराने आपल्या दुकान व दुकानाबाहेर ग्राहकांची अनावश्‍यक गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. नियम न पाळल्यास कारवाई

जिल्हा प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसार पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई होईल. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज व तिच्या सर्व संलग्न संघटना त्यास जबाबदार राहणार नाहीत, असा इशारा अध्यक्ष संजय शेटे यांनी दिला आहे.

