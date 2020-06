कार्यकाळ कमी, पण ठसा उमटवणार...

कोल्हापूर : "मी कोल्हापुरात लाहानाचा मोठा झालो. चौथी ते बी. एस.स्‌ी पर्यंतचे शिक्षण इथेच झाले. त्यावेळी शिवाजी विद्यापीठात भूगर्भशास्त्रामध्ये एम.एस.सी नव्हते. हा अभ्यासक्रम सुरू करावा, यासाठी आम्ही विद्यार्थ्यांनी शिवाजी विद्यापीठावर मोर्चा काढला. आज त्याच विद्यापीठाचा प्रभारी कुलगुरू झालो. माझा कार्यकाळ जरी अत्यल्प असला तरी ठसा उमटवणारे काम करण्याचा मी प्रयत्न करेन, अशा भावना पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन कळमरकर यांनी व्यक्त केल्या. आज त्यांनी प्रभारी कुलगुरू पदाची सुत्रे स्विकारली. शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांचा कार्यकाळ आज (ता. 17) पूर्ण झाला. त्यांना ऑनलाईन कार्यक्रमाद्वारे निरोप देण्यात आला. कुलपती भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन कळमरकर यांच्याकडे सूत्रे दिली. आज त्यांनी सुत्रे स्विकारली. दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास ते कोल्हापुरात आले. त्यानंतर त्यांनी डॉ. शिंदे यांच्याकडून सुत्रे स्विकारली. यावेळी ते म्हणाले,""कणकवली हे माझे मुळ गाव मात्र चौथी ते बी.एस.सी पर्यंतचे शिक्षण कोल्हापुरातच झाले. राजाराम कॉलेजमधून मी भूगर्भशास्त्रात बी.एस.सी केले. त्या काळी शिवाजी विद्यापीठात भूगर्भशास्त्रातील एम.एस.सीचा अभ्यासक्रम उपलब्ध नव्हता. हा अभ्यासक्रम सुरू करावा म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठावर मोर्चा काढला. त्यानंतर पुणे विद्यापीठातून मी एम.एस.सी झालो. आज याच विद्यापीठाचा प्रभारी कुलगुरू झालो. कोल्हापूर हे माझे गाव आहे. शिवाजी विद्यापीठाचा कुलगुरू म्हणून काम करण्यासाठी मी उत्सुक होतो पण मला ही संधी मिळाली नाही. प्रभारी म्हणून माझा कार्यकाळ अत्यल्प आहे. पण यामध्येही मी माझा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करेन.' नवीन कुलगुरू येई पर्यंत डॉ. कळमरकर विद्यापीठाचे काम पाहतील. डॉ. कळमरकर म्हणाले...

