कामगारांचा तुटवडा ; ई-पास एक-दोन दिवसांचाच 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यातून येणाऱ्या कामगारांना पास मिळत नसल्यामुळे अनेक उद्योगधंद्यात कामगारांचा तुटवडा अधिक वाढत आहे. एकीकडे परप्रांतीय परगावी गेल्यामुळे कामगारांचा तुटवडा जाणवत असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पास दिले जात नसल्यामुळे कामगारांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या लॉकडाऊनचा फटका उद्योजकांना बसला आहे. त्यांच्याकडे असलेले कामगार परगावी गेले आहेत. तसेच परप्रांतीय परगावी गेल्यामुळे काम जिल्ह्यातील अनेक उद्योजकांकडे सध्या कामगारांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा भागातील कामगारांना कोल्हापुरात येण्यासाठी परवानगी आवश्‍यक आहे. जिल्ह्याच्या सीमा भागातील अनेक कामगार कोल्हापुरातील एमआयडीसी मध्ये काम करीत आहेत. त्यांना "ई' पाससुद्धा सात दिवस प्रयत्न केल्यानंतर एक-दोन दिवसांचा मिळतो. त्यामध्येही तेथेच राहण्याची अट घातली जाते. परिणामी अनेक कामगारांनी कोल्हापूरकडे येण्याची इच्छा असूनही त्यांना पास नसल्यामुळे येणे शक्‍य होत नाही. एकीकडे कामगारांचा तुटवडा आणि दुसरीकडे कामगारांना येण्यासाठी मज्जाव केला जात आहे. यातून उद्योग व्यवसायाला आणि कामगारांनासुद्धा आर्थिक फटका बसत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने घरातून कामावर आणि कामातून घराकडे जाण्यासाठीचे पास देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मागणी पुढे येत आहे. कामगारांना तातडीने पास मिळाल्यास दोन महिन्यांपासून घरी बसून असलेल्यांना काम मिळेल आणि उद्योजकांना कामगार मिळणार आहेत. घरातून कामावर आणि कामावरून घरी जाणाऱ्यांचा ओघ काय आहे यावर आम्ही लक्ष ठेवू. त्याची गरज किती हे आम्ही तपासत आहोत.

- दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी गेली दोन महिने लॉकडाऊनमुळे घरीच बसून आहे. गोकुळ शिरगाव येथील कंपनीत ऑटोमोबाईल इंजिनिअर आहे. केवळ कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमा भागात असल्यामुळे कामावर जाण्यासाठी पास मिळत नाही. सात दिवस प्रयत्न केल्यानंतर एक किंवा दोन दिवसांचा पास मिळतो. रोज ये-जा करण्याचा पास मिळाल्यास अनेकांना त्याचा फायदा होईल. आमच्या गावात ही संख्या पन्नासहून अधिक आहे. सांगली जिल्ह्यातील सुमारे पाचशेहून अधिकांना पासची आवश्‍यकता आहे.

