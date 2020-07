श्रावण सोमवारी बाहेरूनच  दर्शन घ्यावे लागणार 

कोल्हापूर : श्रावणातील सोमवार आणि शिवमहिमा ही एक परंपराच. मात्र, यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मंदिरे दर्शनासाठी बंदच राहणार असून, भाविकांना बाहेरूनच दर्शन घ्यावे लागणार आहे. मात्र, त्यासाठीही कोरोना प्रतिबंधक सर्व नियमांचे पालन करतानाच गर्दीतून कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. एकूणच परिस्थितीचा विचार करता भाविकांनी घरातूनच दर्शन घ्यावे, असे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, एकट्या शहराचा विचार केला तर तीनशेहून अधिक शिवमंदिरे शहरात असून, त्यातील सुमारे पंधरा जमिनीखाली आहेत. या ठिकाणी श्रावण सोमवारनिमित्त सकाळी विविध धार्मिक विधी मात्र परंपरेप्रमाणे होणार आहेत. यंदा एकूण चार श्रावण सोमवार असून, उद्या (ता.27) पहिल्या सोमवारी शिवामूठ म्हणून तांदूळ वाहिले जणार आहेत.

शहरात कपिलेश्‍वर, उत्तरेश्‍वर, रावणेश्‍वर, ऋणमुक्तेश्‍वर, कोटेश्‍वर, लक्षतीर्थेश्‍वर, जटा जोतीश्‍वर, ब्रह्मेश्‍वर, वरुणतीर्थ, कदंबेश्‍वर, चंद्रेश्‍वर, सुर्वेश्‍वर, सोमेश्‍वर, कुकुटेश्‍वर, जासूद गल्ली, रेसकोर्स महादेव, वटेश्‍वर, उग्रेश्‍वर आदी विविध नावांनी शहरात शिवमंदिरे असून, सर्वच मंदिरांत श्रावण सोमवारनिमित्त वेगळा माहौल असतो. मात्र, यंदा या ठिकाणी गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. आवडते बेलाचे पान...

श्रावणात बेलाच्या पानाला सर्वाधिक महत्त्व असते. त्यातही बेलाचे पान हे शिवाचे आवडते पान. अनेक ठिकाणी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ही झाडे तोडली जातात. त्यापेक्षा बेलाचे आरोग्यदायी महत्त्व लक्षात घेऊन बेलाचे झाड लावून श्रावणी सोमवार साजरा करा, असे आवाहन विविध निसर्गप्रेमी संस्था, संघटनांनी केले आहे. श्रावणात पाण्यात बेलाची पाने टाकून ते पाणी प्यावे, असे विविध प्राचीन ग्रंथात लिहून ठेवले आहे. पावसाळ्यात पचनाच्या तक्रारी जास्त वाढतात. बेलाची पाने टाकून उकळलेले पाणी या तक्रारी दूर करते. त्याशिवाय उदासीनता, हृदयाची धडधड अशा आजारावर बेलाच्या मुळांचा रस देतात. पोटदुखी, अपचन अशा रोगांत पिकलेल्या बेलफळाचे सरबत सकाळी घेतल्यास फायदा होतो. त्यामुळे बेलाची झाडे लावण्याचे आवाहन विविध माध्यमांतून केले जात आहे.



