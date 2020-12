इचलकरंजीतील उद्यानात साप, विंचू

इचलकरंजी : येथील कागवाडे मळा परिसरात असलेल्या उद्यानाची स्वच्छता केली जात नाही. त्यामुळे तेथे अवैध प्रकार चालत आहेत. त्याचा त्रास परिसरातील रहिवासी नागरिकांना होत आहे. त्यामुळे या उद्यानाची डागडुजी करण्याची मागणी आज शिवराणा यूथ फोर्सच्यावतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन शिष्टमंडळाने नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांना देऊन याप्रश्‍नी चर्चा केली. या संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश नगराध्यक्षा स्वामी यांनी प्रशासनाला दिले. वॉर्ड क्रमांक 12 मधील कागवाडे मळा परिसरातील असलेल्या उद्यानाच्या देखभाल दुरुस्तीकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी प्रचंड अस्वच्छता निर्माण झाली असून साप, विंचू अशा विषारी प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. नागरी वस्तीमध्येच हा परिसर आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. सध्या या उद्यानात अनेक गैरप्रकार चालतात. त्यामुळे परिसराची बदनामी होत आहे. जुगारी आणि तळिरामांचा हा अड्डा होत आहे, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे. निवेदन देतेवेळी राजतिलक लाहोटी, प्रितम कुलकर्णी, जितेंद्र कुंभार, अरविंद कुलकर्णी, कमलकिशोर खटोड, महेंद्र छाजेड, विकास धूत, शिवदयाल पल्लोड आदी उपस्थित होते. नागरिकांच्या मागण्या अशा

- उद्यानात नवीन लॉन विकसित करावे

- ओपन जीम जागेत पेव्हिंग ब्लॉक बसवावे

- खेळण्यांची डागडुजी करावी

- संपूर्ण परिसराची स्वच्छता करावी

