कोल्हापूर : बिलासंबंधी महापालिकेला माहिती देणार असाल तर ऑक्‍सिजन बेड मिळणार नाही, असा दमच कोरोनाबाधित रुग्ण तसेच त्यांच्या नातेवाइकांना काही ठिकाणी दिला जात आहे. उपचाराच्या नावाखाली ब्लॅकमेलिंग करण्याचा नवा फंडा काही जणांनी सुरू आहे.

कोरोना रुग्णाने उपचार घेतल्यानंतर बिलात शंका असल्यास महापालिकेच्या लेखा परीक्षकांकडून तपासणी करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे. मध्यंतरी अशाच एका रुग्णालयाच्या बिलातील तफावत लेखापरीक्षकांमुळे पुढे आली. संबंधित रुग्णालय व्यवस्थापनाला समज देऊन हा विषय थांबविला. आता एचआरटीसीचा रिपोर्ट घेऊन रुग्ण दारी आला म्हटले की ऑक्‍सिजन बेड हवा असल्यास महापालिकेचा कळवायचे नाही, अशी तोंडी हमी दिली तरच बेड मिळेल अन्यथा नाही, असे थेट सांगितले जाते.

कोरोनाच्या भीतीने संबंधित व्यक्ती घाबरलेल्या स्थितीत असते. बेड मिळविण्याचा नवा नियम पाहून रुग्णांना घाम फुटण्याची वेळ आली. महापालिकेला बिलासंबंधी माहिती देत नाही, पण ऑक्‍सिजन बेड द्या, अशी विनंती संबंधितांच्या नातेवाइकांना करावी लागत आहे.

कोरोना काळातही काही डॉक्‍टर जीव धोक्‍यात घालून कार्यरत आहेत. एखाद्याला कोरोनाची लागण झाली म्हटले तरी लोक त्या रुग्णापासून चार हात लांब राहतात. ग्रामीण भागात तरी फार विचित्र स्थिती आहे. शहरात नर्सिंग स्टाफ पुरेसा नसताना रुग्णालये सेवा बजावत आहेत, मात्र काही ठिकाणी ऑक्‍सिजन बेड मिळविण्याचा नवा नियम लागू झाल्याने रुग्णांत अस्वस्थता आहे.

स्वॅबचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला म्हटले तर संबंधितांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. एचआरसीटीचे किमान चार हजार, नंतर रेमडेसिव्हिरच्या इंजेक्‍शनच्या खर्च असा भार रुग्णावर पडतो. रेमडेसिव्हिरचे पाच हजार चारशे रुपयांचे इंजेक्‍शन उपलब्ध होते. यात किमान एक हजारांचा प्रॉफिट मार्जिन आहे. 2800 रुपयांचे इंजेक्‍शन मात्र कुठे उपलब्ध होत नाही. एकतरी हे इंजेक्‍शन स्वस्त आहे, त्यात मार्जिन नसल्याने ते विक्रीसाठी ठेवण्याची मानसिकता नसते. डिस्चार्जपूर्वी बिलाचे लेखापरीक्षण बंधनकारक असल्याचे आम्ही पूर्वीच कळविले आहे. 23 लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. ज्यांना बिलाबाबत शंका असेल त्यांनी संपर्क साधावा, ऑक्‍सिजन बेड हवा असेल तर महापालिकेला कळवायचे नाही, असे कुणी सांगत असेल तर ही बाब गंभीर आहे. आयुक्तांपर्यंत हा विषय पोहचविला जाईल.

- धनंजय आंधळे, लेखापरीक्षक मनपा

