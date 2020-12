कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवानाचे निधन

कोल्हापूर (चरण) : शाहुवाडी येथील सी. आर. पी. एफ जवान अमित भगवान साळुंखे (वय ३०) यांचे बालाघाट (मध्यप्रदेश) येथे सेवा बजावत असताना हृदय विकाराच्या झटक्याने नुकतेच निधन झाले. ते आपल्या पत्नी सुवर्णा व मुलगी आस्था यांच्यासोबत मध्यप्रदेशमध्ये येथे होते. गुरवारी रात्री अचानक त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. वैद्यकीय तपासणीत त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. बुधवारी त्यांनी बहिण अश्विनी यांना फोन केला होता. यावेळी ते म्हणाले आई, पप्पा तुझी खुप आठवण येत असल्याचे सांगितले होते. मी आईला फोन करतो असा निरोप त्यांनी दिला होता. वडिलांनाही त्यांनी सायंकळाच्या दरम्यान फोन केला. त्यांनी आईला फोन करतो असा निरोप दिला. परंतु अजुनही फोन न आल्याने मायलेकांचे संभाषण झाले नाही. अमित यांचे वडील भगवान साळुंखे डेक्कन मिल इचलकरंजी येथे नोकरीला होते. १९९९ ते २००० साली मिल बंद पडल्याने त्यांची नोकरी गेली. अमित यांचे प्राथमिक शिक्षण इचलकरंजी आणि माध्यमिक शिक्षण रामगीरी विद्यालय चरण येथे पुर्ण झाले. महाविद्यालयीन शिक्षण श्री. शिव शाहु महाविद्यालय सरुड येथे झाले होते. अमित यांना व्हॉलीबॉल खेळण्याचा छंद होता. मी सैन्यात भरती होणार असा शब्द त्यांनी बहिणीला दिला होता. २०१० पुणे येथील भरती दरम्यान सेवेत ते दाखल झाले. बालाघाट येथून त्यांची बदली श्रीनगरला झाली होती. उद्या सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास अमित यांचे पार्थिव चरण येथे दाखल होईल. शासकीय इमानात त्यांचेवर अंत्यसंस्कार केले जातील. हेही वाचा - कोल्हापूरच्या अभीरची बाजी ; देशात पटकविला पहिला नंबर संपादन - स्नेहल कदम

