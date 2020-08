गावागावात घुमला थाळ्यांचा नाद

कोल्हापूर ः जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांनी आज देशव्यापी संपात सहभाग घेतला. सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी द्या, किमान दहा हजार पेन्शन द्या, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कोरोना कामाची सक्‍ती करू नका अशा मागण्यांसाठी अंगणवाडीसेविकांनी आज गावागावात थाळी नाद आंदोलन केले.

आंदोलनात जिल्ह्यातील 17 प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला. महिला व बाल विकास मंत्री, खात्याचे आयुक्तांनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना कोरोना संबंधीचे काम देऊ नका, असे जिल्हा प्रशासनाला कळविले आहे. तरीही जिल्हा प्रशासन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचे काम दिले जाते. याचा निषेधही केला. यामध्ये शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कोल्हापूर शहर, इचलकरंजी शहर, ग्रामीण प्रकल्प, शाहुवाडी, पन्हाळा, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, कागल, आजरा, गडहिंग्जल व चंदगड येथील अंगणवाडी कर्मचारी संपात सहभागी झाल्या. गावातील मुख्य चौकात येऊन सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळत, मास्क लावून थाळीनाद केला. जल्हा अंगणवाडी संघाने या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.

