इचलकरंजीत परदेशातून आलेल्या त्या तिघांवर लक्ष...

इचलकरंजी - परदेशातून आलेल्या शहरातील तीन रुग्णांवर विशेष लक्ष ठेवले आहे. या रुग्णांबाबत योग्य ती काळजी घेण्यात आली आहे. सर्व ठिकाणी त्यांच्या तपासण्या झाल्या असल्या तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य खात्याने ही दक्षता घेतली आहे. शहरातील काहीजण हाज यात्रेसाठी कोल्हापूरच्या एका सहल कंपनीतून, तर एक जणाने आधुनिक यंत्रमाग आणण्यासाठी इटली व दुबई या मार्गावर प्रवास केला होता. परदेशातून आल्यानंतर सर्वांची पुणे व मुंबईत आवश्‍यक तपासण्या केल्या. तरीसुद्धा आरोग्य खात्याने याबाबत नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार त्यातील तीन जणांवर विशेष लक्ष ठेवले आहे. त्यांच्या काही तपासण्या केल्या असून रक्ताचे नमुनेही पाठविले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून तिघांना कुटुंबापासून अलिप्त ठेवले आहे. त्याचबरोबर ते ज्या भागात राहतात, त्या भागात नियमितपणे औषध फवारणी व अन्य उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संबंधित नागरिक ज्या भागात राहतात त्या परिसरातील नागरिकांवरही विशेष लक्ष ठेवले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून काळजी घेतली आहे. नागरिकांनी भीती बाळगू नये.

- डॉ. सुनीलदत्त संगेवार, आरोग्य अधिकारी, इचलकरंजी

