पाच वाजताच कर्मचारी होतात गायब...

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या आस्थापना शाखेतील कर्मचारी पाच वाजताच गायब झाले. असा प्रकार दररोजच होत असल्याच्या तक्रारी सामान्य प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांच्याकडे केली. या वेळी साडेपाच वाजता तक्रार आल्यानंतर सामान्य प्रशासनचे अधीक्षक राहुल मोरे यांना या विभागात भेट देण्याची सूचना दिली. यावेळी या विभागात एकही कर्मचारी नसल्याचे निदर्शणास आले. त्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग या ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत असतो. यावेळी कारण आहे ते आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांची दांडी. सध्या पाच दिवसाचा आठवडा सुरू आहे. यामध्ये सोमवारी कार्यालयीन कर्मचारी, अधिकारी उपस्थितीत असतात असे गृहीत धरून लोक जिल्हा परिषदेला येतात. मात्र आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी येऊनही बांधकाम विभागाची आस्थापना शाखा दुपारनंतर रिकामीच असते, अशी तक्रार लोकप्रतिनिधींनी श्री. आडसूळ यांच्याकडे केली होती. आज सायंकाळी साडेपाच वाजता अशीच तक्रार प्राप्त झाली. त्यामुळे खात्री करण्यासाठी श्री. आडसूळ यांनी कर्मचाऱ्यास बांधकामच्या आस्थापना शाखेत पाठवत वस्तुस्थिती पाहण्यास सांगितले. यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्याला आस्थापना शाखा रिकामी असल्याचे पाहायला मिळाले. सामान्य प्रशासनच्या या कर्मचाऱ्याने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आडसूळ यांना वस्तुस्थिती सांगितली. यावर त्यांनी अधीक्षक राहुल मोरे यांना या विभागात जावून कर्मचाऱ्यांची नावे आणि हजेरी पत्रक आणण्याची सूचना केली. यावेळी आस्थापना शाखेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस त्यांनी लागू केली.

