राखणीसाठी रात्रंदिवस शेतात मुक्काम

नेसरी : हेब्बाळ-जलद्याळ (ता. गडहिंग्लज) परिसरातील लिंगनूर कसबा नेसरी, मांगनूर तर्फ सावतवाडी, जांभूळवाडी, वाघराळी, बटकणंगले, बिद्रेवाडी गावात शेतकरी वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्रंदिवस शेतात मुक्काम करावा लागत आहे. हातातोंडाला आलेली ऊस, शाळू, मक्का पिके वन्य प्राणी फस्त करत आहेत. वन्य प्राण्यांच्या त्रासापासून शेतकरी त्रस्त झाला आहे. वन्य विभागाने वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. सर्वाधिक धोका गव्यांच्या कळपांचा आहे. परिसरात वीस-पंचवीस गव्यांचा कळप वावरतो. पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी अनेक उपाययोजना करत आहेत. शेतात भुजगावणे उभे करणे, कापडे बांधणे, वाद्य वाजवणे, वेगवेगळे आवाज काढणे, फटाके वाजवणे याचबरोबर राखण करण्यासाठी पाळीव कुत्र्यांचा वापर केला जात आहे. रात्री गव्यांचा, तर दिवसा पक्षांचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. डोंगर परिसरात गव्यांचा मुक्काम असतो. जीव धोक्‍यात घालून राखण

पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी वर्ग जीव धोक्‍यात घालून राखण करत आहे. हेब्बाळ-जलद्याळ, लिंगनूर कसबा नेसरी, मांगनूर तर्फ सावतवाडी, वाघराळी चार गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक रणधुमाळी रंगत असतानाच शेतकरी पिकांची राखण करण्यात मग्न असल्याचे चित्र पहायला मिळते आहे. ऊस तोडणी हंगाम सुरू असल्याने गव्यांच्या कळपाने शाळू पिकांकडे मोर्चा वळविल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

