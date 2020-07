विद्यार्थ्यांच्या हातात पैसे नाहीत, थेट मोफत गणवेशच 

कोल्हापूर : शाळेचे दरवाजे कधी उघडायचे ते उघडू देत. महापालिकेच्या 59 शाळांतील 6 हजार 528 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ मात्र मिळणार आहे. प्रती गणवेशासाठी तीनशे रूपयांप्रमाणे 39 लाख 17 हजार रूपयांची तरतूद केली आहे. सप्टेंबरमध्ये किंवा तत्पूर्वीच गणवेश विद्यार्थ्यांच्या हाती देण्याची महापालिका प्रशासनाची आहे. यंदाही थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे जमा न करता शाळा व्यवस्थापन समितीकडून गणवेश दिले जाणार आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे शाळांची घंटा वाजण्याची तारीख "जर तर'च्या अंदाजात आजही अडकली आहे. शासनाने आदेशात स्पष्टता न ठेवल्याने तशी स्थिती उद्‌भवली आहे. शाळांकडे विद्यार्थ्यांच्या नजरा लागल्या असून, गणवेश मिळणार का?, अशी विचारणाही त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे. समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिंक कार्य योजना व अंदाज पत्रकात भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने 18 जून 2020 ला गणवेशासाठीच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. त्यानुसार महापालिका शाळांतील पहिली ते आठवीमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीची मुले व दारिद्रय रेषेखालील पालकांच्या मुलांना गणवेश देण्यात येतात. यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेशासाठी प्रत्येकी 600 रूपये दिले जातात. यावर्षीही दोन गणवेश दिले जाणार आहेत. याविषयी कार्यकारी अधिकारी रसूल पाटील म्हणाले,""गणवेश योजनेला थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रियेतून कायम स्वरूपी वगळले आहे. मंजूर निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार दिला जाणार आहे. व्यवस्थापन समितीच्या स्तरावरून गणवेश पुरवठा करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात येतील.'' रंग, प्रकार ठरवून पुरवठा...

गणवेशाचा रंग, प्रकार ठरवून गणवेश पुरवठा करण्याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आला आहे, अशी माहिती प्रशासन अधिकारी शंकर यादव यांनी दिली. दृष्टिक्षेप

- महापालिकेच्या 59 शाळांमधून मोफत वाटप

- 6 हजार 528 विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

- प्रती गणवेश तीनशे रूपयाप्रमाणे 39 लाख 17 हजाराची तरतूद

- प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेश मिळणार

