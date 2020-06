बुधवारपेठेत कोरोना योद्धांचा खडापहारा

कोल्हापूर ः जुना बुधवार पेठेचा परिसर तसा अत्यंत दाटीवाटीने वसलेला, भांड्याला भांडे जरी लागले तरी ती या घरातील बातमी त्या घरात समजायला वेळ लागत नाही. प्रसंग सुखाचा असो अथवा दुःखाचा प्रत्येकजण एकमेकाच्या मदतीला धाऊन येणार. नरसोबा सेवा मित्र मंडळ, डांगे गल्ली परिसरात कोरोना पॉझिटीव्ह असलेला रुग्ण नुसता येऊन गेल्याचा समजला आणि खबरदारी म्हणून काल पासून हा परिसर सील झाला.

बुधवार पेठेचा तसा या रुग्णाशी संबंध नाही, मात्र कारण नसताना पेठेचे नाव पुढे आले आणि सगळेच अस्वस्थ झाले. गल्ली एकदा सील केली ना. ठीक आहे, नंतर काळजी घेण्याची जबाबदारी आपली. या हेतूने नरसोबा सेवा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःहून सील केलेल्या भागात जीवनावश्‍यक वस्तूंची देण्याची जबाबदारी उचलली आहे. या भागाचे हे कार्यकर्ते स्वतःच राखणदार बनले आहेत.

संकटकाळी मदतीला धाऊन जाण्याचे कोल्हापुरचे वैशिष्टय आहे, त्यात संयुक्त जुना बुधवार पेठ परिसराचा आवुर्जन उल्लेख करावा लागेल.

एखाद्याला थोडी जरी मदतीला केली तरी अनेकांना प्रसिद्धी हवी असते. मात्र बुधवार पेठेतील सर्वच तरूण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सामाजिक कामात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

काल कोरोना पॉझिटीव्ह रिपोर्ट आलेल्या रिसेप्नशीस्टचे नरसोबा सेवा मंडळ परिसरात माहेर आहे. वडिलांची सेवा करण्याच्या निमित्ताने त्या येथे ये-जा करत होत्या. त्यांचा कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला आणि परिसर हादरून गेला. गल्लीला बॅरिकेड लागले. बंदोबस्तासाठी पोलिस दाखल झाले. गल्लीत औधष करून घेण्यात आली. प्रत्येक घराचा दरवाजा आणि खिडकीही बंद, संबंधित महिलेचे आई-वडील आणि भावालाही क्वारंनटाईन केले गेले आहे.

पै-पाहुण्यांचे ये-जा बंद अशा स्थितीत एखाद्या घरी अन्नधान्य, दुध, औषधे लागलीच तर करायचे काय असा प्रश्‍न?

नरसोबा सेवा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मागेल ती वस्तू आणून देण्याची जबाबदारी उचलली आहे, एखाद्याला नुसती हाक मारायची पंचाईत तो बॅरिकेडच्या पलीकडे वस्तू पोहच करतो. पुढील पंधरा दिवस कार्यकर्ते अशीच काळजी घेणार आहेत. तुम्ही घरातून बाहेर पडू नका. आम्हाला सांगा तुम्ही जे मागाल ते आणून देतो अशी भुमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. कोरोनाचा पॉझिटीव्ह रुग्ण आणि बुधवार पेठेचा तसा फारसा संबंध नाही. त्या महिला वडिलांची सेवा करण्याच्या निमित्ताने येथे ये-जा करत होत्या. बुधवार पेठेचे नाव कारण नसताना सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले. स्थानिक रहिवाश्‍यांची जबाबदारी नरसोबा सेवा मंडळाच्या कार्यकर्त्यानी घेतली आहे. त्यांना हवी असलेली जीवनावश्‍यक वस्तू आणून देण्याची आमची जबाबदारी असेल.

आकाश शिंदे, स्थानिक कार्यकर्ता

