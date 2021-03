उसाखाली गुदमरलेल्या  आणखी एकाचा मृत्यू 

इचलकरंजी ः ः कबनूर गावानजीक ओढ्यालगत ट्रॅक्‍टर ट्रॉली पलटी होऊन झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या आणखी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. उदय ऊर्फ संजय संभाजी इंगवले (परीट गल्ली कबनूर) असे त्यांचे नाव आहे. कोल्हापूर रोडवरील कबनूर- पंचगंगा फॅक्‍टरी बायपास मार्गावर सोमवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास अपघाताची घटना घडली. त्यांच्यावर जयसिंगपूरमधील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. अपघातात प्रेमचंद अशोक काडाप्पा (पंचगंगा फॅक्‍टरी रोड, कबनूर) यांचा सोमवारी जागीच मृत्यू झाला. उदय इंगवले व दिलीप आवळे गंभीर जखमी झाले होते. दोन्ही जखमींना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान उदय इंगवले यांचा मृत्यू झाला. मृत इंगवले अंगावर ट्रॉली पलटल्याने उसाखाली दबले होते. इंगवले यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने मोठा रक्तस्त्राव झाला होता. त्यांना पुढील उपचारासाठी जयसिंगपूरमधील खासगी रुग्णालयात हलविले. आज सकाळी त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अन्य गंभीर जखमी दिलीप आवळे यांच्यावर कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संपादन रंगराव हिर्डेकर

