इचलकरंजीतील एकाची आत्महत्या

कुरुंदवाड ः येथील शिरढोण-कुरुंदवाड पुलावरून पंचगंगा नदीपात्रात उडी मारून इचलकरंजी येथील अशोक दत्तोबा मांगलेकर (वय 50) याने आत्महत्या केली. शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास आत्महत्येची घटना घडली असून मांगलेकर यांचा मृतदेह वजीर रेस्क्‍यू फोर्सचे रऊफ पटेल यांच्या पथकाने बाहेर काढला. घटनेची नोंद येथील पोलिस ठाण्यात झाली आहे. पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, इचलकरंजी येथील अशोक दत्तोबा मांगलेकर यांनी शुक्रवारी रात्री आठच्याच्या सुमारास येथील शिरढोण कुरुंदवाड पुलावरुन पंचगंगा नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली होती. आज ही घटना समजताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वजीर रेस्क्‍यू फोर्सच्या पथकातील जवानांनी मृतदेह शोधून काढला. कुरुंदवाड पोलिसांनी पंचनामा करून शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. कोल्हापूर संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

