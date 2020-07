बेळगावातील रवळनाथ गल्लीतील तरुणाची आत्महत्या...

बेळगाव - क्षुल्लक कारणावरून रवळनाथ गल्ली कुद्रेमानी येथील तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. चेतन शट्टूप्पा पन्हाळकर (वय 18) असे त्याचे नाव असून गुरुवारी (ता. 30) सायंकाळी ही घटना उघडकीस आली. घटनेची नोंद काकती पोलीस ठाण्यात झाली आहे. याबाबत पोलिसातुन समजलेली अधिक माहिती अशी, चेतन हा हट्टी स्वभावाचा होता. काल सायंकाळी 4 ते 6 या दरम्यान त्याने घरच्या बाजूला असलेल्या काजूच्या झाडाला बारीक नायलॉन दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. काही वेळानंतर घटना उघडकीस येताच घटनास्थळी बघ्याची मोठी गर्दी झाली होती. घटनेची माहिती पोलिसांना कळविण्यात आली. काकती पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. या प्रकरणी आज पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून त्याच्या मृत्यबद्दल कोणताही संशय नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी वडील शट्टूप्पा यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. पोलीस निरीक्षक राघवेंद्र हल्लूर पुढील तपास करीत आहेत.

Web Title: Suicide of a youth in Ravalnath street in Belgaum