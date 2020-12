वीज जोडण्यांसाठी आजऱ्यात 300 शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण

आजरा : कृषी पंपाच्या वीज जोडणीबाबत आतापर्यंत अनेक योजना शासनाच्या वतीने राबविण्यात आल्या आहेत, पण तांत्रिक व अन्य बाबींमुळे वीज जोडणी देण्याबाबत म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकतेच परिपत्रक काढून योजनामध्ये बदल सुचवले आहेत. यामध्ये बदलांबरोबर शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्याबाबत स्वायत्तताही दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने वीज जोडणी मिळण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, आजरा तालुक्‍यात 300 शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. दीड वर्षापासून एच. व्ही. डी. एस. (उच्च दाब वितरण प्रणाली) ची योजना महावितरणकडून राबविली जात आहे, पण वीज जोडण्या देण्याबाबतच्या म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. नुकतीच कृषी पंपांना वीजवितरणाबाबत मंत्री मंडळाने बैठक घेऊन परिपत्रक काढले. यामध्ये बदल सुचवले असून, जुन्या रोहित्रांवर (डी पी) वीज भार शिल्लक असेल तर कृषी पंपासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याला 30 मीटरपर्यंत सर्व्हिस वायर टाकून वीज जोडणी दिली जाईल. 200 मीटरपर्यंत लघुदाब वाहिनी किंवा एअर बेंच केबल (एबी) टाकून वीज देणार आहे. 200 मीटर ते 600 मीटरपर्यंत एच. व्ही. डी. एस. (उच्च दाब वितरण प्रणाली) प्रमाणे वीजपुरवठा केला जाईल. उच्च दाब वाहिनीचे 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतर असेल, तर सौरऊर्जा पंप दिला जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना स्वायत्ततादेखील दिली आहे. शेतकऱ्यांनी स्व खर्चाने वीज जोडणी जोडून घेतली, तर त्याला येणाऱ्या विजेच्या बिलातून वीज जोडणीचा खर्च परत मिळणार आहे. स्वतंत्र रोहित्र (डीपी) उभा करून वीज मिळवणे हे वेळ खाणारे होते. त्याचबरोबर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र रोहित्र (डीपी) उभा करणे अडचणीचे होते. या अडचणी लक्षात घेऊन वीज जोडणीत नवे बदल केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीज जोडण्या तातडीने मिळण्यास मदत झाली आहे. दरम्यान, 2018 नंतर 345 प्रलंबित वीज जोडण्या आहेत. त्यांचे काम नव्या पद्धतीने होणार असल्याचे महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता दयानंद कमतगी यांनी सांगितले. दृष्टिक्षेप

- आजऱ्यात 2018 मार्चपर्यंत उच्च दाब वितरण प्रणालीतून 289 वीज जोडणीची मागणी

- 180 वीज जोडण्या पूर्ण झाल्या असून, 109 वीज जोडण्या या महिन्यात पूर्ण होणार. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Survey Of 300 Farmers In Ajara For Power Connections Kolhapur Marathi News