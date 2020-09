‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ सर्वेक्षण : कोल्हापुरात दिवसभरात २६ जणांना कोरोना, ५ रुग्ण सारीचे

कोल्हापूर : ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या मोहिमेअंतर्गत आज दिवसभरात ८५८६ घरांचे व ३७६३६ नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ११९ संशयित रुग्णांपैकी २६ जण कोरोना पॉझिटिव्ह आले, तर सारीचे ५ रुग्ण आढळल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिली. मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण शहरात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात आज १५९ जणांचे स्वॅब घेतले असून, यामध्ये RTPCR केलेले १३६ तर ANIGEN TEST केलेल्या २३ रुग्णांचा समावेश आहे. ILI लक्षणे आढळलेले रुग्ण ८३, कोमॉबीड आजार असलेले रुग्ण ३५४३, सारी लक्षणे आढळलेले रुग्ण ५, कोरोना पॉझिटिव्ह २६ रुग्ण आढळले. हेही वाचा- राजू शेट्टींची ७२२७ देतेय साथ देण्याचा संदेश - शहरातील ११ कुटुंबकल्याण केंद्राच्या माध्यमातून तपासणी केलेल्या नागरिकांची कुटुंबकल्याण केंदनिहाय माहिती :

कुटुंबकल्याण केंद्र सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल ६३० घरे व २५९६ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र फिरंगाई ८१६ घरे व ३७५३ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र राजारामपुरी ४४५ घरे व १६२२ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र पंचगंगा हॉस्पिटल ६६३ घरे व २६४७ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र कसबा बावडा १००९ घरे व ३९७७ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र महाडिक माळ ९२४ घरे व ३४१० नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र आयसोलेशन हॉस्पिटल ९२२ घरे व ३९१४ नागरिक, कुटुंब कल्याण केंद्र फुलेवाडी ८०६ घरे व ३४२७ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र सदर बझारसाठी ६५४ घरे व ४५१८ नागरिक, कुटुंबकल्याण केंद्र सिध्दार्थनगर ८२७ घरांचे व ४३१८ नागरिक आणि कुटुंबकल्याण केंद्र मोरे मानेनगर ९२० घरांचे व ३४५४ नागरिक.

