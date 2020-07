स्वॅब अहवाल उशीरा; क्वारंटाईन झालेल्यांची घालमेल 

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सुक्ष्म जीवशास्त्र विभागाच्या प्रयोगशाळेत कोरोना स्वॅब तपासणीचे काम दोन दिवस संथगतीने होत आहे. त्यामुळे जवळपास दीडशेवर स्वॅबची तपासणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे या व्यक्ती क्वारंटाईन असल्या तरी त्यांच्यावर चिंतेची टांगती तलवार कायम आहे. याबाबतची माहिती अशी, स्वॅब तपासणीसाठी लागणारे काही कीट अप्रमाणित असल्याचा आरोप प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेने दोन दिवसांपूर्वी केला होता. त्यामुळे कोरोना तपासणीविषयी शंका व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे या विभागात काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नाराज झाल्याचे सांगण्यात येते. अशात गेल्या पाच दिवसांत स्वॅब तपासणीला येण्याचे प्रमाणही अचानक वाढले आहे, त्यानंतर रात्रीच्या वेळी होणारी स्वॅब तपासणी थांबली आहे. अशात दिवसभरात आलेल्या सगळ्या स्वॅबची तपासणी होत नाहीत. त्यामुळे स्वॅबचे अहवाल मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. मृतदेह ताब्यात देण्यास विलंब..

इचलकरंजीतील एका तरुणाचा सीपीआर रुग्णालयात मृत्यू झाला; मात्र त्याचा कोरोना स्वॅब अहवाल वेळेत आला नसल्याने मृतदेह ताब्यात देण्यास विलंब झाल्याने नातेवाइकांनी तीव्र नाराजी व्यक्ती केली. माहिती घेऊन सांगते...

कोरोना स्वॅब तपासणीस दोन दिवस वेळ लागतो आहे, त्याबाबत प्रयोगशाळेची बाजू जाणून घेण्यासाठी अधिष्ठाता डॉ. आरती घोरपडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कीटबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी बोला, असे सांगितले तसेच प्रयोगशाळेत वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कार्यकक्षेत असल्याने आपल्याकडून माहिती हवी असे सांगताच त्या म्हणाल्या, ""प्रयोगशाळेतील स्वॅब तपासणीबाबत माहिती घेऊन सांगते.'' दृष्टिक्षेप

- सुक्ष्म जीवशास्त्र विभागाच्या प्रयोगशाळेत काम संथ गतीने

- दीडशेवर स्वॅबची तपासणी प्रलंबित

- क्वारंटाईन व्यक्तीच्या चिंतेत भर

- पाच दिवसात स्वॅब तपासणीला येणाऱ्यांची संख्या वाढली

Web Title: The swab report will be of late