चंदगड : शिनोळी बुद्रुक (ता. चंदगड) येथील शिक्षकांनी स्वाध्याय पुस्तिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गुंतवण्यात यश मिळवले आहे. ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु आहेच, परंतु इंटरनेट रेंजअभावी काही विद्यार्थी वंचित होते. सर्वांना सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांनी स्वाध्याय पुस्तिकेचा पर्याय शोधला आणि तो अमलातही आणला. त्यामुळे कोरोनाच्या काळातसुध्दा सर्व विद्यार्थ्यांशी जोडून घेणारी ही तालुक्‍यातील पहिली शाळा ठरली आहे. कोरोनामुळे सर्व शाळा बंद आहेत. ऑनलाईन अभ्यासक्रम हा पर्याय सर्वच शिक्षक वापरत आहेत, परंतु अनेक पालकांकडे ऍण्ड्रॉईड मोबाईल नाही. इंटरनेट रेंजचाही प्रश्‍न आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकत नाही हे लक्षात आल्यावर शिक्षकांनीच पर्याय शोधायला सुरवात केली. एका प्रकाशनाकडून पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या सत्राची सर्व विषयांची एकत्रीत स्वाध्याय पुस्तिका आढळली. पाचवी ते सातवीसाठी वर्षभराची स्वाध्याय पुस्तिका मिळाली. शिक्षकांनी त्या खरेदी करुन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवल्या आहेत. दररोज शिक्षकांनी दिलेल्या अभ्यासानुसार विद्यार्थ्यांनी त्या सोडवायच्या आहेत. आठवड्यातून एकदा शिक्षकांकडून त्याची तपासणी होणार आहे. यात पालकांचीही भुमिका महत्वाची आहे. आपल्या पाल्याच्या अभ्यासाकडे त्यांनी नियमित लक्ष देण्याची गरज आहे. दरम्यान स्वाध्याय पुस्तिका वाटपाचा कार्यक्रम शाळेत घेण्यात आला. या वेळी केंद्र प्रमुख एम. टी. कांबळे, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा ज्योती रेडेकर, उपाध्यक्ष बसवंत पाटील यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. मुख्याध्यापिका भारती बैलूरकर, सुभाष सावंत यांच्यासह सर्व शिक्षकांनी परिश्रम घेतले. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Swadhyay Booklet Given To Students Who Do Not Have Online Facility Kolhapur Marathi News