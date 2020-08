स्वरूपाच्या यशाला कष्टाची उकळी, चहाच्या टपरीवर वडिलांना मदत करीत मिळविले 75 टक्के गुण

उत्तूर : उत्तूर (ता. आजरा) येथील बसस्थानकावर वडिलांची वडापाव-चहाची टपरी. सकाळी शाळेला जाण्यापूर्वी व शाळेतून परत आल्यावर आई-वडिलांना मदत करायची, सायंकाळी अभ्यास करायचा, असा दिनक्रम सांभाळत दहावीच्या परीक्षेत तिने 75 टक्के गुण मिळविले. स्वरूपा रवींद्र दड्डीकर असे या मुलीचे नाव असून, ती येथील उत्तूर विद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे. तिच्या यशाला कष्टाची उकळी फुटली. स्वरूपाच्या वडिलांचा चहा व वडापावचा व्यवसाय. या छोट्या व्यवसायात कामगार घेणे परवडत नाही. यामुळे आई-वडील, आजी, भाऊ व स्वरूपा अशी घरचीच पाच माणसे यात राबतात. वडापावचा व्यवसाय साधा वाटत असला तरी पहाटे पाचपासून यात राबावे लागते. लहानपणापासून स्वरूपा या सर्व कामात मदत करते. दुकानात आल्यावर ग्राहकांना चहा देणे, ग्लास धुणे, पैसे घेणे हे काम करते. शाळेची वेळ अकराची. मात्र, साडेदहापर्यंत तिचे हात कामात गुंतलेले. टपरीच्या मागे उभे राहून केस विंचरायचे, वेणी घालायची आणि शाळेला धावत जायचे. सायंकाळी परत आल्यावर पुन्हा कामाला लागायचे. रात्री आठपर्यंत हा कामाचा रामरगाडा सुरूच असायचा. घरी गेल्यावर रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करायचा. कधी-कधी दुकानात ग्राहक नसलेल्या वेळेत पुस्तकावर नजर टाकायची. अशा पद्धतीने तिने अभ्यास केला. अगदी पेपरच्या दिवशीही सकाळी दुकानात काम करूनच ती पेपरला गेली. दहावीचा ऑनलाईन निकाल लागला आणि तिला 75 टक्के गुण मिळाले. तिच्या यशाबद्दल नातेवाईकांनी कौतुक व अभिनंदन केले. ती पुढे वाणिज्य शाखेतून पदवी घेणार आहे. भाऊही मेहनती...

तिचा भाऊ ओंकारही काम करीत शिक्षण घेतो. त्याला 2017 मध्ये एम.सी.सी.मध्ये (स्काऊट) राष्ट्रपती पारितोषिक मिळाले आहे.

