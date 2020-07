तालीम मंडळांचा निर्धार, यंदा जपणार सामाजिक आरोग्य

कोल्हापूर : कोरोना संकट काळात स्वतःबरोबर सामाजिक आरोग्य जपण्याचा निर्धार तालीम मंडळांनी केला. त्याला प्रबोधनाच्या माध्यमातून पोलिस प्रशासन बळ देणार आहे. प्रशासन व मंडळे यांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून यंदाचा उत्सव साधेपणाने मात्र आरोग्यदायी होणार आहे. राज्यात मोठ्या उत्सवात सार्वजनिक गणेशोत्सव दरवर्षी साजरा होतो. तसाच तो शहरासह जिल्ह्यातही साजरा केला जातो. तालीम मंडळाच्या कार्यकर्ते सहा महिने अगोदर तयारी सुरू करतात. हा उत्सव आनंदात व शांततेत साजरा व्हावा, यासाठी महिन्याभर आधी पोलिस प्रशासनाकडून नियोजनाच्या हालचाली सुरू होतात. शांतता बैठका, आगमन, विसर्जन मिरवणुकीपर्यंतचे नियोजन केले जाते. पण यंदा कोरोनाच संकटाचा सामना संपूर्ण जग करत आहे. अशा काळात डॉक्‍टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पोलिस असे कोरोना योद्धा अव्याहत काम करत आहे. त्यांच्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक घटकही राबत आहेत. हा उत्सव साधेपणाने साजरा करायचा असा निर्धार शहर परिसरातील तालीम मंडळांनी मोठ्या प्रमाणावर करण्यास सुरवात केली. अशा मंडळांना बळ येण्यासाठी पोलिस यंत्रणाही पुढे सरसावली आहे. पोलिसांकडून मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार आहेत. शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील पोलिस ठाण्यांकडून हद्दीतील मंडळांच्या बैठका लवकरच घेतल्या जाणार आहेत. यात साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या मंडळांचा इतरांनी अनुकरण करावे, याचे प्रबोधन होणार आहे. कोरोनाच्या संकटाचा यशस्वी सामना करण्यासाठी गर्दी टाळा, सोशल डिस्टन्सिंग पालन करा, मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करा, रोग प्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठीचा आहार, व्यायाम अशा गोष्टीकडे विशेष लक्ष द्या, याची मोहीम मंडळे व प्रशासन या दोघांच्या समन्वयातून हा उत्सव आरोग्यदायी करण्याचा संकल्प यशस्वी करण्यात येणार आहे. दृष्टिक्षेप

- शहर परिसरातील मंडळे - 3000

- पोलिस ठाण्यांकडून बैठकाचे नियोजन

- साधेपणाने गणेशोत्सव करण्यासाठी मंडळांचा पुढाकार

- सर्व मंडळांनी अनुकरण करण्यासाठी पोलिसांचे आवाहन

- सोशल डिस्टन्सिंगबाबत जनजागृती

- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या पालनाबाबत करणार सूचना

