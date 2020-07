शिक्षकांनी आठवड्यातून दोन दिवसच शाळेत यावे

कोल्हापूर : लॉकडाउनमुळे सार्वजिनक वाहतूक व्यवस्था बंद आहे. अशा वेळी शिक्षकांना येण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. यासाठी शिक्षकांनी ई-लर्निंगची तयारीसाठी आठवड्यातून दोन दिवस शाळेमध्ये उपस्थित राहावे, असा आदेश माध्यमिक शिक्षण अधिकारी किरण लोहार यांनी काढले आहेत. याचे परिपत्रक मुख्याध्यापक, प्राचार्या दिले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शैक्षणिक वर्षाला उशिरा सुरुवात झाली. शासनाने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात काही आदेश काढले. त्यानुसार 9 वी आणि 10 वी चे वर्ग जुलैमध्ये सुरू होणार होते; मात्र कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाने 31 जुलैपर्यंत लॉकडाउन जाहीर केला. जिल्हा प्रशासनाने पालकांनी विद्यार्थ्यांना 31 जुलैपर्यंत शाळेत पाठवू नये असे सांगितले. त्यामुळे शाळा ऑगस्टनंतरच सुरू होतील. आज माध्यमिक शिक्षण अधिकारी लोहार यांनी शिक्षकांनी शाळेत आठवड्यातून दोन दिवसच यावे. असे परिपत्रक काढले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्यास अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. शाळा सुरू करण्याची तयारी व ई-लर्निंगसाठी मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून दोनवेळा शिक्षकांना उपस्थित राहण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे. या शिक्षकांची शाळेत उपस्थिती अत्यावश्‍यक असेल तर शाळा व्यवस्थापन समितीशी संपर्क साधून परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावा. वर्क फ्रॉम होमचा मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीने आठवड्यातून एकदा आढावा घ्यावा. ई-लर्निंगद्‌वारे अध्यापन करताना येणाऱ्या शिक्षकांच्या अडचणीचे निराकरण करावे, कोरोनाच्या परिस्थितीत विद्यार्थी, पालकांचे संपर्क साधून समुपदेशन करावे. असे परिपत्रकात म्हटले आहे.





