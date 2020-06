शिक्षक आजपासून शाळेत, विद्यार्थी घरातच

कोल्हापूर : कोरोनाच्या संकटामुळे यंदा शैक्षणिक वर्षाला उशिरा सुरुवात होणार आहे; मात्र शाळा सोमवार (ता. 15) पासून सुरू कराव्यात असा शासनाचा आदेश आहे. त्यामुळे आजपासून शाळा सुरू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी 15 ऑगस्टनंतर शाळेत उपस्थित रहावे, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशीच शिक्षक शाळेत आणि विद्यार्थी घरातच असे चित्र असणार आहे. राज्यातील सर्वच शाळांच्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभावर कोरोनाचे संकट होते. त्यामुळे यंदा शाळा केव्हा सुरू होणार याची सर्वांनाच चिंता लागली होती. दोन आठवड्यापूर्वी केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांनी 15 ऑगस्टनंतर शाळेत प्रवेश घ्यावा असे जाहीर केले. मात्र राज्य सरकारने शाळा 15 जूनपासून सुरू कराव्यात असा आदेश काढला. त्यामुळे आजपासून शाळा सुरू होतील. मात्र विद्यार्थी येणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांविना शाळा अनुभवावी लागणार आहे. शिक्षक शाळेमध्ये येऊन वार्षिक नियोजन, अभ्यासक्रमाची तयारी कामे करणार आहेत. या शिवाय विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाटण्याचे कामही शिक्षकांना करावे लागणार आहे. काही शाळांनी दहावीचे ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. यंदा पहिल्यांदाच शिक्षक शाळेत असतील आणि विद्यार्थी घरामध्ये असणार आहेत. दृष्टिक्षेप

