कागवाडच्या तहसीलदार अपघातातून बचावल्या...

मांजरी (बेळगाव) - कागवाडच्या तहसीलदार प्रमिळा देशपांडे यांची कार व ऐगळी पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचारी शिवनगोडा एस. पाटील यांच्या दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. मांजरी-शिरगुप्पी रस्त्यावरील मांजरीवाडी गावानजीक आज (ता. २४ ) दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या अपघातातून तहसीलदार देशपांडे या बचावल्या असून किरकोळ जखमी झाल्या आहेत. तर शिवनगोडा पाटील हे गंभीर जखमी असून उपचारासाठी चिक्कोडी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद अंकली पोलिस स्थानकात झाली आहे. या बाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, कागवाडच्या तहसीलदार देशपांडे या आपल्या कारने (एमएच १० एजीे ४५०९) पती लक्ष्मण कबाडे यांच्यासमवेत चिक्कोडीहून कागवाडकडे जात होत्या. याचवेळी ऎगळी पोलिस स्थानकातील कर्मचारी शिवनगोडा पाटील हे दुचाकीने (केए ३९ जे ९९८८) ऎगळी येथून कोगनोळी चेकपोस्ट नाक्यावर कामावर जात होते. मांजरी-शिरगुप्पी रस्त्यावरील मांजरीवाडी गावानजीक आले दुचाकी व तहसीलदारांच्या कारची धडक झाली. दुचाकीवरील पोलिस कर्मचारी शिवगोंडा पाटील हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना अधिक उपचारासाठी तात्काळ स्थानिक नागरिकांनी रुग्णवाहिकेतून चिक्कोडी सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.

घटनास्थळी अंकली पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक लक्ष्मणप्पा आरी व कर्मचारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा करून तपास सुरु ठेवला आहे.

