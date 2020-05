सांगा, खोल्यांचे भाडे भरायचे कसे? 

कोल्हापूर : स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी अस्वस्थ असून, संचारबंदी उठल्यानंतर परीक्षांच्या तारखा कधी जाहीर होणार याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. परीक्षेसाठी केलेली तयारी वाया जाऊ नये याची त्यांना चिंता आहे. शिवाय राज्याच्या महसुलावर झालेला परिणाम परीक्षेवर होऊ नये, असेही त्यांना वाटते. दरम्यान, भाडेतत्त्वावर शहरात खोल्या घेऊन राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर भाडे कसे भरायचे, असा प्रश्‍न समोर आहे. जिल्ह्यातून 50 हजारांहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा देतात. राज्यातील हे प्रमाण 15 लाखांवर आहे. गेली चार-पाच वर्षे केवळ अभ्यास एके अभ्यास करण्याचा प्रसंग विद्यार्थ्यांवर आला. यंदा राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी परीक्षेची तारीख जाहीर झाली. कोरोनाच्या संचारबंदीने ही परीक्षा पुढे ढकलली गेली. ती कधी होईल, हे तूर्त सांगता येत नाही. शासनाने विद्यार्थ्यांकरीता एक वर्ष वयाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय दिला आहे. तो समाधानकारक असला तरी राज्याच्या महसुलात हव्या त्या प्रमाणात भर पडलेली दिसत नाही. त्यामुळे जागा भरतीबाबत शासन कोणती भूमिका घेणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता ठिकठिकाणी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन झाली आहेत. कोल्हापूर शहरात अभ्यासासाठी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आकडाही हजारांवर आहे. खोल्या भाड्याने घेऊन ते इथल्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रात अभ्यास करतात. शिवाजी विद्यापीठातील ग्रंथालयाचाही विद्यार्थ्यांना आधार आहे. एका विद्यार्थ्याचा महिन्याकाठीचे खोली भाडे, जेवण, चहा-नाश्‍ता व इतर खर्च एकत्रित केला असता पाच हजारांवर पोचतो. दीड महिन्यापूर्वी शहरातील विद्यार्थी आपापल्या गावी परतले आहेत. त्यांचे साहित्य खोल्यांत असल्याने त्यांना भाडे द्यावे लागणार आहे. संचारबंदी वाढली तर पुढच्या महिन्यातील भाडेही सहन करावे लागेल. ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी ग्रंथालयात अथवा घरात अभ्यास सुरू ठेवावा. सकारात्मक विचार करत मोटिव्हेशनल पुस्तकांचे वाचन करावे. परीक्षेची तारीख पुढे गेली म्हणून अभ्यासात खंड पडू देऊ नये.

- जॉर्ज क्रूझ, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.



