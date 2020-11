भाविकांना झाला आनंद; तब्बल सात महिने चोवीस दिवसानंतर जोतिबाचे मंदिर आज उघडले

जोतिबा डोंगर (कोल्हापूर) : कोरोना संसर्गामुळे बंद असलेले दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवाचे मंदिर तब्बल सात महिने चोवीस दिवसानंतर आज उघडण्यात आले . आज सकाळी मंदिर परिसरात ग्रामस्थ, पुजारी, भाविकांनी जोतिबाच्या नावानं चांगभलचा जयघोष केला . ज्योतिबा दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना सकाळी नऊ ते बारा व दुपारी चार ते सात या वेळेत शासकीय अटी नुसार नियमाचे पालन करून जोतिबा मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले

यामध्ये भाविकांना दर्शना व्यतीरिक्त कोणतेही धार्मिक विधी, होमहवन पुजा, अभिषेक भक्ताना करता येणार नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यामध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे

कालानुरूप आवश्यक ते बदल करेल. मंदिरात प्रवेश करण्यापुर्वी भाविकांनी तोंडावर मास्क लावून प्रवेश करने बंधनकारक आहे. आज मंदीरात दर्शनासाठी आलेल्या कोरोना योध्दाना प्रथम प्रवेश दिला गेला. त्यांनी कोरोना काळामध्ये आपल्या जीवाची पर्वा न करता जनतेसाठी आपली सेवा चांगल्या प्रकारे दिली होती . मंदिरामध्ये सकाळी दर्शनापूर्वी, दर्शन मार्ग व दर्शनाची रांग सॅनिटायझर करण्यात आली. त्यानंतर सकाळी ९ ते १२ या वेळेत दर्शन झाल्यानंतर पुन्हा दर्शन मार्ग व दर्शनाची जागा सॅनटाईझ करण्यात आली. हेही वाचा- कोल्हापुरात म्हशी नटल्या...! - भाविकांना पश्चिम दरवाजातून जोतिबा मंदिरात प्रवेश दिला व दक्षिण दरवाजातून बाहेर जाण्याचा मार्ग करण्यात आला आहे. अत्यावशक सेवेसाठी मंदिराच्या शेजारी एक ॲम्बुलन्स ची सोय करण्यात आली आहे. तसेच मंदिरांमध्ये असलेल्या प्राथमिक उपचार केंद्रामध्ये आवश्यकतेनुसार डॉक्टर उपलब्ध करण्यात आले आहेत . भाविकांनी दर्शन करते वेळी दर्शन रांगेत ६ फूटअंतर ठेवावे. मंदिराबाहेर कोरोना रोगाचे अनुषंगाने सूचना फलक लावण्यात आले असून, त्याप्रमाणे भाविकांनी सूचनांचे पालन करून देवस्थान समिती व प्रशासनास सहकार्य करावे. भाविकांनी साहित्य घेऊन मंदिरामध्ये येऊ नये. आपले साहित्य मंदिराच्या बाहेर आपल्या जबाबदारीवर ठेवावे.फक्त दर्शन घेण्यासाठी मंदिरामध्ये प्रवेश करून देवस्थान समितीस सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. सध्या जोतिबा डोंगरावर आनंदाचे वातावरण आहे. त्यामुळे चांगभलची ललकारी कानावर पडणार आहे आणि भाविक भक्तांना ज्योतिबाचे दर्शन मिळणार आहे. त्यामुळे ते आनंदाने भाराहून गेले आहेत. संपादन- अर्चना बनगे

