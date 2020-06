जयसिंगपूर : लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर शिरोळ तालुक्‍यातील मंदिरे बंद असल्याने पुणे, मुंबईच्या भाविकांना दर्शनासाठी आता दिवाळीच्या सुटीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. भाविकांचा सर्वाधिक ओढा असणाऱ्या नृसिंहवाडीच्या दत्त मंदिरासह खिद्रापूरचे कोपेश्‍वर मंदिर भाविकांविना सुनेसुने वाटत आहे. धार्मिक आणि पर्यटनाचे रस्ते बंद झाल्याने यावर अवलंबून असलेल्या विविध व्यावसायिकांनाही याची झळ बसली आहे. नृसिंहवाडीच्या दत्त मंदिरात सध्या पहाटेची पूजा, अकरा वाजता पंचामृत अभिषेक, साडेबारा वाजता महापूजा, तीन वाजता पवनाम पठण, साडेसात वाजता आरती आणि साडेआठ वाजता "श्रीं'ची पालखी असे नित्य धार्मिक कार्यक्रम मोजक्‍या सेवेकऱ्यांमार्फत सुरु आहेत. लॉकडाउनमध्ये नित्य पूजेत खंड पडला नाही. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुटीत येथे दर्शनासाठी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील विविध भागांतून भाविकांची मांदियाळी असते. यावर मिठाई, रसवंती, हॉटेल, प्रवासी वाहतूक, निवासी व्यवस्था, नौकाविहार, खेळण्यांची दुकाने, आईस्क्रीम पार्लर, फोटो व्यावसायिकांसह विविध दुकानदारांचा उदरनिर्वाह चालतो. उन्हाळी आणि दिवाळीचे दोन हंगाम यांच्यासाठी महत्त्वाचे असतात. यावर्षी मात्र भाविकांविना मंदिर आणि परिसरात शांतता आहे. इतरवेळीही गल्लीबोळात गर्दीची स्थितीदेखील दिसत नाही. खिद्रापूरच्या कोपेश्‍वर मंदिराची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. कृष्णा नदीवरील हे पुरातन वास्तूशिल्प पाहण्यासाठी नृसिंहवाडीनंतर याला पसंती दिली जाते. कोपेश्‍वर मंदिरामुळे खिद्रापूरची राज्यभर ओळख निर्माण झाली आहे. केळी उत्पादनासाठी "मिनी जळगाव' अशीही गावची ओळख आहे. येथे निवासाची विशेष व्यवस्था नसल्याने मंदिर पाहून भाविक परतीच्या प्रवासाला लागतात. त्यामुळे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके व्यावसायिक येथे असतात. त्यांच्याही उदरनिर्वाहाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

ग्रामदैवतेही कुलूपबंद...

शिरोळ तालुक्‍यातील गावागावांतील ग्रामदैवतांची मंदिरेही अद्याप कुलूपबंद आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात विशेष दक्षता घेतली जात असल्याने बंद मंदिराची भाविकांनी अडचण वाटत नाही. दृष्टिक्षेप

- नृसिंहवाडी, कोपेश्‍वर मंदिरे सुनेसुने

- मोजक्‍या सेवेकऱ्यांमार्फत पूजा-अर्चा सुरू

- पर्यटनावर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांना झळ

- पुढील चार महिनेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न कोल्हापूर

Web Title: The temples in Shirol taluka are still deserted