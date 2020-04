"तबलीग जमाती'तील दहा जण कोल्हापुरात ; पोलिसांनी घेतला शोध 

कोल्हापूर : दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन भागात असलेल्या तबलीग जमात या धार्मिक संस्थेच्या कार्यक्रमातील कोल्हापूरमधील 19 जणांचा समावेश आहे. यापैकी 9 व्यक्ती बाहेरील राज्यात आहेत. तर, दहा व्यक्ती कोल्हापूर जिल्ह्यात आल्या असून जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाने त्यांना संस्थात्मक क्वॉरंटाईन केले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिली. हे पण वाचा - पीक कर्जासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ केंद्र सरकारने कोरोनाबाबत जाहीर केलेली संचारबंदी डावलून दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन या गजबजलेल्या ठिकाणी "तबलीग जमात' या धार्मिक संस्थेने नवी दिल्लीतील मरकझ इमारतीमध्ये महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील मुस्लिम लोकांनी हजेरी लावली होती. यामध्ये कोल्हापुरातील 21 जणांचा समावेश असल्याची यादी व्हायरल झाली होती. याबाबत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले, केंद्र सरकारकडून काल दिल्लीतील एका धार्मिक कार्यक्रमात कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही व्यक्तिंनी भाग घेतला अशी माहिती व यादी आली होती. अशी 21 जणांची यादी आली होती. पण प्रत्यक्ष 19 जणांचा सहभाग होता. या सर्व व्यक्तिंचा शोध जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने लावलेला आहे. 19 पैकी 9 जण दिल्ली, हरयाणा येथे आहेत. तर उर्वरित 10 जण कोल्हापुरात आले आहेत. त्या दहाही लोकांशी बोलण झालेले आहे. त्या सर्वांना संस्थात्मक क्‍वॉरंटाईन केले आहे. या सर्वांची अत्यावश्‍यक सर्व तपासणी केली जाईल. तसेच, त्यांना चौदा दिवस जिल्हा प्रशासनाच्या निगराणीखाली ठेवले जाईल. त्यामुळे कोणीही घाबरून जावू नका, असे आवाहनही देसाई यांनी केले. बाहेरील 70 हजार लोक कोल्हापूरमध्ये

कोल्हापुरात बाहेरील जिल्ह्यातून व परदेशातून आलेल्या लोकांवर लक्ष ठेवले जात आहे. प्रभाग समिती व ग्राम समितीमार्फत लक्ष ठेवले आहे. त्यांचा वैयक्तिक माहिती घेतली जात आहे. त्यांना दररोज तपासणी केली जात आहे. त्यामध्ये कोणतीही लक्षणे आढळल्यास तात्काळ सीपीआरमध्ये उपचार केले जात असल्याचेही श्री देसाई यांनी सांगितले. हे पण वाचा - आता प्रशासनाचे ओळखपत्र असेल तर रस्त्यावर एंट्री

